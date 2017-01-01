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تصعيد خطير : مواجهة يونانية وتركية في بحر ''ايجه'' بسبب الجزر

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تصعيد خطير : مواجهة يونانية وتركية في بحر ''ايجه'' بسبب الجزر

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 05:29 تصعيد خطير : مواجهة يونانية وتركية في بحر ايجه بسبب الجزر | دولي
تصعيد خطير : مواجهة يونانية وتركية في بحر ''ايجه'' بسبب الجزر
شهد بحر'' ايجه'' اليوم الأحد مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها انقرة، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.

شوف تيفي
وكالات


شهد بحر" ايجه" اليوم الأحد مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية قرب جزر يونانية صغيرة تطالب بها انقرة، في حادث جديد على خلفية توتر متنام بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية لوكالة فرانس بريس أن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية يرافقها زورقان للقوات الخاصة دخلت المياه الاقليمية اليونانية قرب جزر ايميا اليونانية التي تطالب بها انقرة.
واضافت الوزارة ان سفنا لخفر السواحل اليونانيين يرافقها زورق استطلاع للبحرية "راقبت في شكل دائم تحركات السفن التركية" وحذرتها من "الانتهاك" الذي ارتكبته للمياه الاقليمية، لافتة الى ان البوارج التركية غادرت المنطقة بعد سبع دقائق.
وفي الجانب التركي، نقلت وسائل الاعلام ان اليونان اعاقت تقدم بارجة تركية على متنها قائد الاركان الجنرال خلوصي اكار نحو جزر ايميا.
وتحدثت وكالة دوغان الخاصة للانباء عن "توتر" استمر نصف ساعة قبل ان تعود البارجة التركية الى بودروم في جنوب غرب تركيا، لكن بعيد ذلك، نقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية عن القوات المسلحة التركية ان سفينة صغيرة لخفر السواحل اليونانيين وصلت وراقبت ما يحصل من بعيد، حيث ان الجنرال اكار "كان يعاين" البوارج التركية في بحر ايجه.
وياتي هذا الحادث بعدما رفضت المحكمة اليونانية العليا ان تسلم تركيا ثمانية عسكريين اتراك تتهمهم انقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 يوليوز الماضي، ما اثار استياء تركيا التي توعدت بالغاء اتفاق وقعته مع اليونان والاتحاد الاوروبي حول اعادة استقبال المهاجرين.

وسبق أن أثارت جزر ايميا التي تبعد سبعة كيلومترات فقط من السواحل التركية توترا بالغا بين انقرة واثينا. وكادت الأمور ان تتطور الى مواجهة عسكرية بينهما في 1996 لولا ضغط دبلوماسي مارسته الولايات المتحدة.


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