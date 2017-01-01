خطير ..سائق بمؤسسة تعليمية خاصة يغتصب طفل بتمارة ﻿

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية اليوم الأحد سائق حافلة للنقل المدرسي بمدرسة ''أشبال الأطلس الخصوصية'' بحي المغرب العربي بتمارة بعد توجيه له تهمة اغتصاب طفل .

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية اليوم الأحد سائق حافلة للنقل المدرسي بمدرسة "أشبال الأطلس الخصوصية" بحي المغرب العربي بتمارة بعد توجيه تهمة اغتصاب طفل .



هذا وبحسب مصادر "شوف تيفي" فإن أسرة الطفل البالغ من العمر 5سنوات ويدرس بنفس المؤسسة، سبق أن تقدمت إلى مصالح الدائرة الأمنية الثانية بتمارة، بشكاية تفيد تعرض الطفل للاغتصاب، خاصة بعد اكتشافها أن ابنها لا يستطيع الجلوس على مؤخرته،مما استدعى عرض الطفل على طببب مختص الذي أكد في شهادة طبية مسلمة للأسرة ان الطفل تعرض بالفعل للاغتصاب وهي الوضعية التي أكدها الطفل عند استجوابه حيث أشار إلى أن السائق هو "صاحب دعوته" .

وتعود تفاصيل الجريمة بعدما أرسلت الأم طفلها مع السائق إلى مدبنة تامسنا حيث إقامة جده، فانفرد السائق بالطفل وفعل فعلته الحقيرة، وتم تقديم الشكاية مباشرة ليتم اعتقاله

للإشارة فالقصية ليست الاولى بهذه المؤسسة اذ سبق أن أدين حارس بذات المدرسة بالسجن النافد في قضية تحرش جنسي على قاصرات بعد وقفة احتجاجية لأسر الضحايا في وقت سابق.

هذا وتم وضع السائق رهن الاعتقال في انتظار تقديمه أمام أنظار النيابة العامة غدا.



