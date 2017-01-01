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دولة جديدة تعلن رسميا دعمها عودة المغرب للإتحاد الإفريقي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 01:15 دولة جديدة تعلن رسميا دعمها عودة المغرب للإتحاد الإفريقي | بوليتيك
دولة جديدة تعلن رسميا دعمها عودة المغرب للإتحاد الإفريقي
صرح دبلوماسي مغربي بارز من أديس أبابا، اليوم الأحد 29 يناير، لوكالة فرانس بريس بحصول المغرب على دعم 42 دولة من أصل 54 العضو بالإتحاد الإفريقي، معبرا: ''حصلنا على تأييد غانا. وهذا يرفع عدد الدول التي تؤيد

شوف تيفي

صرح دبلوماسي مغربي بارز من أديس أبابا، اليوم الأحد 29 يناير، لوكالة فرانس بريس بحصول المغرب على دعم 42 دولة من أصل 54 العضو بالإتحاد الإفريقي، معبرا: "حصلنا على تأييد غانا. وهذا يرفع عدد الدول التي تؤيد المغرب بشكل غير مشروط"إلى 42 دولة .

وأعلن المغرب أنه حصل على "التأييد غير المشروط" من 42 دول في الاتحاد الإفريقي (من أصل 54 ) للعودة إلى الاتحاد، وفق دبلوماسي مغربي، حيث يتوقع أن تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مساعي المغرب للانضمام مجددا إلى الاتحاد في القمة التي تفتتح يوم غد الاثنين 30 يناير،  لتستمر يومين في أديس أبابا، والتي سينتخب فيها رئيسا جديدا للاتحاد.

هذا، وأقام الملك محمد السادس حفل عشاء على شرف رؤساء الدول الأعضاء في منظمة الإتحاد الإفريقي  مساء اليوم الأحد، حيث تحدتث تقارير إعلامية قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن حضور 40 رئيس دولة إفريقية.

 

 

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