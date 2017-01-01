وزيرة الخارجية الرواندية: موقع المغرب الطبيعي هو داخل الاتحاد الإفريقي ﻿

جددت لويز موشيكيوابو، وزيرة الشؤون الخارجية الرواندية، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلادها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الموقع الطبيعي للمغرب يتمثل في وجوده

"شوف تيفي"+"و م ع"

جددت لويز موشيكيوابو، وزيرة الشؤون الخارجية الرواندية، مساء اليوم الأحد بأديس أبابا، التأكيد على دعم بلادها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الموقع الطبيعي للمغرب يتمثل في وجوده داخل هذه الهيئة القارية.

وقالت لويز موشيكيوابو، في تصريح للصحافة على هامش حفل الاستقبال الذي أقامه الملك محمد السادس على شرف رؤساء دول وحكومات بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي، "بالنسبة لرواندا، فإن انتماء المغرب لإفريقيا لا يقتصر فقط على البعد الجغرافي، لأنه يوجد في قلب القارة".

وشددت الوزيرة الرواندية على أن المغرب استوفى جميع الشروط الضرورية للعودة إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن المملكة تحظى بالترحيب داخل هذه المنظمة.