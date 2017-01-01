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عاجل : بونوا آمون يتفوق على مانويل فالس و يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 00:12 عاجل : بونوا آمون يتفوق على مانويل فالس و يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي | دولي
عاجل : بونوا آمون يتفوق على مانويل فالس و يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي
فاز بونوا آمون الاحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي تمهيدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما في شكل كبير على رئيس الوزراء السابق

شوف تيفي:وكالات

فاز بونوا آمون الاحد في الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي تمهيدا لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، متقدما في شكل كبير على رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من هذه الانتخابات، وفق ما افادت مصادر عدة في الحزب الاشتراكي لوكالة فرانس برس.

وأظهرت نتائج جزئية ان آمون (49 عاما) وزير التربية السابق الذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي فاز بنحو 58 في المئة من الاصوات مقابل 42 في المئة لفالس (54 عاما) ممثل جناح اليمين والذي خاض السباق بعدما قرر الرئيس فرنسوا هولاند عدم الترشح.

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