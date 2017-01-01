شلل في حركة المرور بشوارع الدار البيضاء يقابلها إمتلاء شبه تام للمقاهي تزامنا مع مباراة المنتخب ﻿

شوف تيفي
في مشهد مماثل لأيام الأعياد الوطنية، خفت حركة المرور بشكل كبير بمدينة الدار البيضاء، يقابلها إمتلاء تام للمقاهي بسبب مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب مصر.
وتشهد بعض الشوارع بمدينة الدار البيضاء إختفاءا تاما للسيارات والراجلين مرافقا لإغلاق أهم المحلات التجارية بالمدينة، يقابلها تواجد حشود غفيرة من المواطنين بالمقاهي بهدف رؤية المقابلة والإستمتاع بالأجواء الخاصة المرافقة للمباراة.
هذا، ونشر فايسبوكيون صورا لبعض الشوارع والمدن المغربية التي كانت تعرف إزدحاما مروريا في هذه الأوقات، حيث خفت الحركة بشكل شبه كامل بالشوارع والملتقيات الطرقية.
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