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عاجل.. وفاة أمير سعودي..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 19:50 عاجل.. وفاة أمير سعودي..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل.. وفاة أمير سعودي..وهذه هي التفاصيل
كشف موقع صحيفة ''المدينة'' السعودية قبل قليل، من يومه الأحد، بأن الأمير بدر بن محمد بن فيصل آل سعود، فارق الحياة، وذلك حسب ما أعلن عنه بيان للديوان الملكي السعودي.

"شوف تيفي"

 كشف موقع صحيفة "المدينة" السعودية قبل قليل، من يومه الأحد، بأن الأمير بدر بن محمد بن فيصل آل سعود، فارق الحياة، وذلك حسب ما أعلن عنه بيان للديوان الملكي السعودي.

وأوضح الموقع ذاته بأن بدر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ، سيصلى عليه صلاة الجنازة يوم غد الاثنين ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

 

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