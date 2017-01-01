بعد الملك محمد السادس...رئيس إثيوبيا يقيم مأذبة عشاء لقادة و زعماء الدول الإفريقية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة من قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن رئيس جمهورية إثيوبيا سيقيم مأدبة عشاء غدا الإثنين على شرف الزعماء الأفارقة الحاضرين للقمة 28 لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة من قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أن رئيس جمهورية إثيوبيا سيقيم مأدبة عشاء غدا الإثنين على شرف الزعماء الأفارقة الحاضرين للقمة 28 لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وأفادت ذات المصادر، أن الرئيس الموريتاني قدم الدعوة لجميع رؤساء الدول الأعضاء بمنظمة الإتحاد الإفريقي، بما فيها المغرب الذي وضع طلب الإنضمام للمنظمة التي كان من بين أهم مؤسسيها.

هذا، وأجرى الملك محمد السادس اليوم الأحد بأديس أبابا، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا بول كغامي، وكذا رئيس جمهورية الكونغو "دينيس ساسو نغيسو".