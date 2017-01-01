عاجل.. الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا ﻿

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد بأديس أبابا، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا بول كغامي.

"شوف تيفي"

أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد بأديس أبابا، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا بول كغامي.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بجمهورية إثيوبيا التي تحتضن فعاليات الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، أول أمس الجمعة، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار، ومستشاره فؤاد علي الهمة، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات السامية .