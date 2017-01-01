حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ﻿

منذ إعلان تأهل المنتخبين المغربي والمصري للدور الثاني من مسابقة كأس إفريقيا للأمم بالغابون لسنة 2017، وتحديد مساء اليوم الأحد لإجراء مباراة ربع النهاية بين الفراعنة وأسود الأطلس، إشتعلت مواقع

شوف تيفي



منذ إعلان تأهل المنتخبين المغربي والمصري للدور الثاني من مسابقة كأس إفريقيا للأمم بالغابون لسنة 2017، وتحديد مساء اليوم الأحد لإجراء مباراة ربع النهاية بين الفراعنة وأسود الأطلس، إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي "بهاشتاغات" وتدوينات لمشجعي الفريقين.

وإزدادت حدة المنافسة على مواقع التواصل الإجتماعي مع إقتراب ساعة المباراة، حيث أبدع جمهور الفريقين في طريقة تشجيع لاعبي منتخبه، بإعتبارها مباراة ديربي عربي، لتحديد المنتخب الذي سيمثل دول شمال إفريقيا في المربع الذهب لنسخة السنة الحالية في الكان.

ورغم الهجوم الذي شنته وسائل إعلام مصرية ضد المنتخب المغربي، في محاولة للتأثير على نفسية اللاعبين المغاربة والجمهور، لكن الجمهور المغربي والفعاليات الرياضية بالمغرب، قللوا من أهمية ماتنشره وسائل الإعلام لأن المباراة ستحسم في رقعة الميدان وليس بكتابة الأخبار الزائفة وترويجها.

وأجمع أغلب المتتبعين، أن ما تشهده مواقع التواصل الإجتماعي من حرب حامية الوطيس، ساعات قبل موعد المباراة، مرده إلى حب مواطني ومشعي المنتخبين من جهة، وإلى النكهة الكروية الخاصة التي تعرفها مواجهة منتخبي البلدين.

وأطلقت أغلب المواقع الإعلامية عبر صفحاتها في الفايسبوك صورة تحمل علم البلدين، وتدعوا متتبعيها لإختيار الفريق الذي سيفوز في المباراة، حيث أبانت التوقعات تقاربا كبيرا في النتائج.

من جهة ثانية، تشير أغلب المعطيات المتوفرة على الأرض والقادمة من الغابون، بكون حظوظ المنتخب المغربي أكبر من نظيره المصري، حيث يرى المتتبعون أن اللاعبين المغاربة يتطور أداءهم في رقعة الملعب مباراة بعد أخرى، في حين سيحرم منتخب مصر من أحد أهم ركائزه في وسط الميدان، بعد غياب اللاعب المحترف مع فريق أرسنال الإنجليزي محمد نيني، في حين سيدخل المغرب المباراة مكتملا صفوفه تحث قيادة الثعلب الذي خبر الكرة الإفريقية جيدا "هيرفي رونار".