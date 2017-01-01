 حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا | بوليتيك

عاجل.. الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا

حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي | مجتمع

حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي

خطير وبالصور.. بوليسي قتل الزوجة ديالو الحامل قدام الناس..وها كيفاش+صور | دولي

خطير وبالصور.. بوليسي قتل الزوجة ديالو الحامل قدام الناس..وها كيفاش+صور

مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء | ثقافة و فنون

مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء

ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في ملف اكديم إزيك يصيب البوليساريو بالسُعار ويدفع عناصرها للقيام بحملات تضليلية.. للعب دور الضحية كما العادة | بوليتيك

ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في ملف ''اكديم إزيك'' يصيب البوليساريو بالسُعار ويدفع عناصرها للقيام

مسيرة إحتجاجية أمام البرلمان بالرباط لحماية المال العام | بوليتيك

مسيرة إحتجاجية أمام البرلمان بالرباط ''لحماية المال العام''

خطير..شفار يقتحم شقة ويغتصب سيدة بطنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..''شفار'' يقتحم شقة ويغتصب سيدة بطنجة..وهذه هي التفاصيل

مثير وبالصورة.. هذا ما قاله المدرب بادو الزاكي لوكيل أعمال سعد المجرد بخصوص مباراة المغرب و مصر | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. هذا ما قاله المدرب بادو الزاكي لوكيل أعمال سعد المجرد بخصوص مباراة المغرب و مصر

بالصور...إستقبال حاشد لولد الرشيد بمطار العيون بعد رده على إتهامات إنفصالي البوليساريو حول مغربية الصحراء | بوليتيك

بالصور...إستقبال حاشد لولد الرشيد بمطار العيون بعد رده على إتهامات إنفصالي البوليساريو حول مغربية

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 17:50 حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي | مجتمع
حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي
منذ إعلان تأهل المنتخبين المغربي والمصري للدور الثاني من مسابقة كأس إفريقيا للأمم بالغابون لسنة 2017، وتحديد مساء اليوم الأحد لإجراء مباراة ربع النهاية بين الفراعنة وأسود الأطلس، إشتعلت مواقع

شوف تيفي

منذ إعلان تأهل المنتخبين المغربي والمصري للدور الثاني من مسابقة كأس إفريقيا للأمم بالغابون لسنة 2017، وتحديد مساء اليوم الأحد لإجراء مباراة ربع النهاية بين الفراعنة وأسود الأطلس، إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي "بهاشتاغات" وتدوينات لمشجعي الفريقين.

وإزدادت حدة المنافسة على مواقع التواصل الإجتماعي مع إقتراب ساعة المباراة، حيث أبدع جمهور الفريقين في طريقة تشجيع لاعبي منتخبه، بإعتبارها مباراة ديربي عربي، لتحديد المنتخب الذي سيمثل دول شمال إفريقيا في المربع الذهب لنسخة السنة الحالية في الكان.

ورغم الهجوم الذي شنته وسائل إعلام مصرية ضد المنتخب المغربي، في محاولة للتأثير على نفسية اللاعبين المغاربة والجمهور، لكن الجمهور المغربي والفعاليات الرياضية بالمغرب، قللوا من أهمية ماتنشره وسائل الإعلام لأن المباراة ستحسم في رقعة الميدان وليس بكتابة الأخبار الزائفة وترويجها.

وأجمع أغلب المتتبعين، أن ما تشهده مواقع التواصل الإجتماعي من حرب حامية الوطيس، ساعات قبل موعد المباراة، مرده إلى حب مواطني ومشعي المنتخبين من جهة، وإلى النكهة الكروية الخاصة التي تعرفها مواجهة منتخبي البلدين.
وأطلقت أغلب المواقع الإعلامية عبر صفحاتها في الفايسبوك صورة تحمل علم البلدين، وتدعوا متتبعيها لإختيار الفريق الذي سيفوز في المباراة، حيث أبانت التوقعات تقاربا كبيرا في النتائج.

من جهة ثانية، تشير أغلب المعطيات المتوفرة على الأرض والقادمة من الغابون، بكون حظوظ المنتخب المغربي أكبر من نظيره المصري، حيث يرى المتتبعون أن اللاعبين المغاربة يتطور أداءهم في رقعة الملعب مباراة بعد أخرى، في حين سيحرم منتخب مصر من أحد أهم ركائزه في وسط الميدان، بعد غياب اللاعب المحترف مع فريق أرسنال الإنجليزي محمد نيني، في حين سيدخل المغرب المباراة مكتملا صفوفه تحث قيادة الثعلب الذي خبر الكرة الإفريقية جيدا "هيرفي رونار".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأرض الركائز المغرب مصر كان الغابون شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط

عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى | مجتمع

عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى

بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس | مجتمع

بعد اعتقاله..هذا هو موعد محاكمة مول الكاسكيطة وهذا ما قالته والدته عند البوليس

جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له | مجتمع

جد مؤلم:هذا هو مصير الفتاة التي فضحها عشيقها في فيديو زلزل الفايسبوك بعد خيانتها له

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات قوية للمغاربة قبل مباراة اليوم: حنا السبوعة ديال الأطلس و اليوم غادي نجيبو الرباح من الغابون ضد مصر | بــووز
منذ 9 دقائق

تصريحات قوية للمغاربة قبل مباراة اليوم: حنا السبوعة ديال الأطلس و اليوم غادي نجيبو الرباح من الغابون ضد مصر

بالفيديو: مغربية غيورة ترد على المصريين بطريقة واعرة بزاف..شوفو كيفاش | بــووز

بالفيديو: مغربية ''غيورة'' ترد على المصريين بطريقة واعرة بزاف..شوفو كيفاش

شوفو عوينة في مواقف طريفة مع المغاربة قبل مباراة الأسود والفراعنة | بــووز

شوفو عوينة في مواقف طريفة مع المغاربة قبل مباراة الأسود والفراعنة

في أول تصريح.. الخيام يكشف تفاصيل خطيرة عن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الجمعة..الإرهابيين كانو غادي يفجروا مواقع سياحية بالمملكة | بــووز

في أول تصريح.. الخيام يكشف تفاصيل خطيرة عن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الجمعة..الإرهابيين كانو غادي يفجروا مواقع سياحية بالمملكة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

عاجل.. الملك يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا

حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي | مجتمع

حرب حامية الوطيس بين المغاربة والمصريين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي

خطير وبالصور.. بوليسي قتل الزوجة ديالو الحامل قدام الناس..وها كيفاش+صور | دولي

خطير وبالصور.. بوليسي قتل الزوجة ديالو الحامل قدام الناس..وها كيفاش+صور

مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء | ثقافة و فنون

مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء

﻿ ﻿
اليوم 14:05 GMT

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.