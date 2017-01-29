خطير وبالصور.. بوليسي قتل الزوجة ديالو الحامل قدام الناس..وها كيفاش+صور ﻿

كشف موقع ''The Sun''، البريطاني، أمس السبت، أن كاميرات المراقبة الموجودة بمتجر بكولومبيا، يوجد بالتحديد على مستوى العاصمة ''بوجوتا''، التقطت تفاصيل جريمة قتل مروعة، بطلها شرطي، أقدم على قتل زوجته الحامل

"شوف تيفي"

كشف موقع "The Sun"، البريطاني، أمس السبت، أن كاميرات المراقبة الموجودة بمتجر بكولومبيا، يوجد بالتحديد على مستوى العاصمة "بوجوتا"، التقطت تفاصيل جريمة قتل مروعة، بطلها شرطي، أقدم على قتل زوجته الحامل بعد أن وجه لها العديد من الطعنات بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح الموقع البريطاني نقلا عن وسائل إعلام كولومبية أن الزوج الذي يدعى "فراي فيسنتي ارديلا فيلاسكيز"، ظهر في الفيديو وهو يعارك سيدتين كانتا تحاولان إنقاذ زوجته من بين يديه، قبل أن يسقطهما معا على الأرض ويفر من المتجر تاركا زوجته جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشرطة الكولومبية قامت بإيقاف الجاني دون الكشف عن الأسباب التي جعلت هذا الأخير يقوم بارتكاب جريمته المروعة.