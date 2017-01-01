مثير.. الجزائري الشاب بلال يعتزل الغناء ﻿

كشف موقع ''البلاد الجزائري'' اليوم الأحد، أن الفنان الشاب بلال يفكر جديا في الاعتزال نهائيا من الغناء، عقب تدهور حالته الصحية

"شوف تيفي"

كشف موقع "البلاد الجزائري" اليوم الأحد، أن الفنان الشاب بلال يفكر جديا في الاعتزال نهائيا من الغناء، عقب تدهور حالته الصحية، بسبب إصابته بمرض حساس على مستوى العين.

وكانت "شوف تيفي" سباقة وبشكل حصري في الكشف عن إجراء الشاب بلال لعملية جراحية على مستوى العين، بإسبانيا، وهو الأمر الذي سيجعله مضطرا إلى التوقف عن الغناء خلال الأشهر المقبلة.