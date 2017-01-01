 ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في ملف ''اكديم إزيك'' يصيب البوليساريو بالسُعار ويدفع عناصرها للقيام بحملات تضليلية.. للعب دور الضحية كما العادة ﻿
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ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في ملف ''اكديم إزيك'' يصيب البوليساريو بالسُعار ويدفع عناصرها للقيام بحملات تضليلية.. للعب دور الضحية كما العادة

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 17:18 ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في ملف اكديم إزيك يصيب البوليساريو بالسُعار ويدفع عناصرها للقيام بحملات تضليلية.. للعب دور الضحية كما العادة | بوليتيك
ضمان محاكمة عادلة للمتهمين في ملف ''اكديم إزيك'' يصيب البوليساريو بالسُعار ويدفع عناصرها للقيام بحملات تضليلية.. للعب دور الضحية كما العادة
لم يكن ممكنا للمنتظم الدولي أن يتجاوز المرحلة الانتقالية التي شهدتها المملكة في ما يخص منظومة العدالة، دون الإشادة بها والتصفيق عليها بحرارة، وهو الذي تابع من خلال وسائل الإعلام الأجنبية، كيف

شوف تيفي

لم يكن ممكنا للمنتظم الدولي أن يتجاوز المرحلة الانتقالية التي شهدتها المملكة في ما يخص منظومة العدالة، دون الإشادة بها والتصفيق عليها بحرارة، وهو الذي تابع من خلال وسائل الإعلام الأجنبية، كيف انطلقت منذ 26 دجنبر 2016 أطوار محاكمة الصحراويين الملطخة أيديهم بالدماء أثناء اندلاع أحداث اكديم إزيك المأساوية أمام أنظار محكمة الاستئناف بسلا. ولم يكن لهذا المنتظم الدولي الذي لديه حساسية من كل ما يتعلق بالعدالة، أن يغفل أن هؤلاء الصحراويين الذين ما تزال جرائمهم موثقة بالفيديو، والتي شاهدها العالم وهم يقتلون بكل سادية 11 من الجنود المغاربة، كيف تمت إدانتهم أمام المحكمة العسكرية بأحكام سجنية متفاوتة، قبل أن تتم إعادة إحالة قضيتهم على أنظار هذه المحكمة المدنية..

لقد تحقق هذا الانتقال من محاكمة عسكرية إلى أخرى مدنية، بعد الخطوة الحقوقية الجديدة التي حققها المغرب في إطار تكريس دولة الحق و القانون، وأيضا بعد تعديل قانون العدل العسكري، إعمالا بالمقتضيات الحقوقية الضامنة لحريات و حقوق الأفراد، بما فيها الحق في المحاكمة العادلة. وهذا ما يقوله فقهاء القانون.

لكن بالرغم من هذا المسلك الجديد الذي نال إشادة دولية، فإن هذه الفرصة التاريخية التي حظي بها المتهمون الصحراويون في ملف اكديم إيزيك، والتي ناضل من أجل تحقيقها العديد من السياسيين والحقوقيين والمدنيين في المغرب، وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (رغم كل ذلك)، فإن هذه الفرصة، كما يبدو للعيان، أصابت جبهة البوليساريو وفلوله في الصحراء المغربية بالسُعار، قبل أن يقوموا بحملات تضليلية وهجومية، بهدف واحد، هو التعتيم على هذا المكسب الذي يحسب للمغرب، خاصة الأجواء السلمية التي تسود هذه المحاكمة، رغم أن السلطات المغربية كما تشهد بذلك عدد من المنظمات والمتتبعين الدوليين والحقوقيين ووسائل إعلام، تبذل جهودا كبيرة من أجل ضمان السير العادي والسليم لأطوارها سواء داخل المحكمة أو خارجها..

لقد وقف كل هؤلاء المتتبعون على زيف ادعاءات الطرف الآخر، وهم يلاحظون كيف يسهر المغرب على ضمان محاكمة عادلة، تجري بشكل علني أمام أنظار العالم. لكن وسيرا على نفس النهج التضليلي الذي تتبناه البوليساريو و حلفائها الرافضين لوجود أي رأي مخالف في الساحة، زاوجت شرذمة من المأجورين المحسوبين على أهل الصحراء، بدعم من بعض الأطراف الأجنبية المعروفة بعدائها تجاه المغرب، بين أسلوبي الاستفزاز و لعب دور الضحية، لإفساد أجواء هذه المحاكمة العادلة.. وذلك من خلال عدة أساليب أصبحت معروفة ومستهلكة، كالتعرض لعائلات الضحايا و الفعاليات الجمعوية والحقوقية المؤازرة لهم، بالسب و الشتم و الإهانة و العبارات الخادشة لمشاعرهم و الشعارات القدحية اتجاه مؤسسات الدولة ووحدتها الترابية... كل ذلك، من أجل خلق هذه الشرذمة أجواء من التوتر والاضطراب بغرض استغلالها إعلاميا ودوليا، والادعاء بتعرضهم "لتعسفات حقوقية" كما تم الترويج له من طرف بعض المنابر الدعائية الانفصالية.. وهذا أسلوب كلاسيكي أصبح الكل في الداخل والخارج يعرفه، مما يجعل مثل هذه الأساليب القديمة، مجرد حيل لم تعد تنطلي على أحد.

ويرى بعض المحللين، أن مسؤولي البوليساريو الذين يعيشون فوبيا الاندثار، يحاولون أن يجعلوا من الدعاية الانفصالية بُعدا دوليا، ولأجل ذلك، يقول هؤلاء، انخرطت الأبواق الدعائية الانفصالية في الأقاليم الجنوبية في حملة تحريضية اتجاه الأوساط الدبلوماسية و الصحافة الدولية، بدعم من بعض الأجانب الذين تُسخرهم الجبهة الانفصالية لهذا الغرض، قصد تمرير صورة مشوهة و مغلوطة عن حقيقة الأجواء التي تمر منها هذه المحاكمة، و الادعاء بارتكاب خروقات ممنهجة في حق الصحراويين المتواجدين بسلا، و ذلك من خلال المراهنة على معطيين:

الأول، استغلال سذاجة بعض الأوساط الدبلوماسية التي ليس لها معرفة بمناورات البوليساريو و أساليبه الدعائية التضليلية، والتي قد يسهل تغليطها من طرف الانفصاليين المروَضين على لعب دور الضحية. الثاني، الاطمئنان إلى الدعم غير المشروط الذي تؤمنه بعض الجهات الدبلوماسية المعادية للوحدة الترابية للمملكة و التي لن تتوانى في تجييش المنتظم الدولي ضدا عن الشرعية التي يحظى بها موقف المغرب.

إن مثل هذه الأساليب التضليلية، تستدعي حسب هؤلاء المحللين، اتخاذ الحيطة و الحذر لتجنب السقوط في فخاخ "البروباغندا" و التضليل التي تتفنن فيها جبهة البوليساريو و الأوساط المساندة لها، لتشويه صورة المغرب و المساس بالمكتسبات الحقوقية الكبيرة التي حققتها المملكة في هذا الاتجاه بغض النظر عن جنس كل مغربي أو دينه أو عرقه. لكن مهما يكن، فالمغرب ملتزم بالقرارات الدولية، ويقوم وفق ترسانته الحقوقية التي راكمها منذ سنوات، بضمان محاكمة عادلة لملف اكديم إيزيك، ولن يلتفت إلى مناوشات الخصوم، مادام عمر التنظيم الذي يجمعهم قصير جدا، تماشيا مع المثل القائل "ما بُني على باطل فهو باطل" ومآل الباطل كما يقول المنطق دائما هو الزوال.

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اكديم إيزيك المغرب البوليساريو سلا المنتظم الدولي الصحراء المغربية

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