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خطير..''شفار'' يقتحم شقة ويغتصب سيدة بطنجة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 16:45 خطير..شفار يقتحم شقة ويغتصب سيدة بطنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
خطير..''شفار'' يقتحم شقة ويغتصب سيدة بطنجة..وهذه هي التفاصيل
تمكنت ولاية أمن طنجة، ليلة أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والاغتصاب.

"شوف تيفي"

 تمكنت ولاية أمن طنجة، ليلة أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والاغتصاب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، باقتحام إحدى الشقق الكائنة بطريق الرباط بمدينة طنجة، بتاريخ 20 يناير الجاري، قبل أن يستولي على مجموعة من الحلي والمتعلقات الشخصية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، حيث عرض إحدى الضحايا للاغتصاب، قبل أن يتم تحديد هويته وتوقيفه بمنطقة بني مكادة.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة.

 

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