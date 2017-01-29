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بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 16:43 مثير وبالصورة.. هذا ما قاله المدرب بادو الزاكي لوكيل أعمال سعد المجرد بخصوص مباراة المغرب و مصر | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة.. هذا ما قاله المدرب بادو الزاكي لوكيل أعمال سعد المجرد بخصوص مباراة المغرب و مصر
نشر سفيان الحراق وكيل أعمال الفنان سعد المجرد، اليوم الأحد، صورة جمعته بالإطار الوطني بادو الزاكي، مع تدوينة أشار من خلالها أن هذا الأخير أكد له انتصار المنتخب المغربي على المنتخب المصري وبالتالي

"شوف تيفي"

نشر سفيان الحراق وكيل أعمال الفنان سعد المجرد، اليوم الأحد، صورة جمعته بالإطار الوطني بادو الزاكي، مع تدوينة أشار من خلالها أن هذا الأخير أكد له انتصار المنتخب المغربي على المنتخب المصري وبالتالي التأهل إلى نصف كأس أمم إفريقيا.

وكتب الحراق في تدوينته " مفاجأة في نفس الفندق التقيت بالأخ و الصديق الإطار الوطني #بادو_زكي ..قال لي #سي_الزكي بأن #المنتخب_الوطني_المغربي غادي يتأهل ل دور النصف النهائي اليوم#اشباليكم_انتما ؟! #كل_التوفيق_المنتخب_المغربي_اليوم ".

وتفاعل المغاربة مع الصورة والتدوينة، حيث تمنى الجميع أن يحقق الأسود الانتصار أمام الفراعنة في طريقه للفوز بكأس أمم إفريقيا الثانية في تاريخه.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بادو الزاكي سفيان الحراق المنتخب المغربي أمم إفريقيا

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