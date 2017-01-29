بالصور...إستقبال حاشد لولد الرشيد بمطار العيون بعد رده على إتهامات إنفصالي البوليساريو حول مغربية الصحراء ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن أعيان وقبائل الصحراء المغربية، يحتشدون في هذه اللحظات قرب منزل رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون والبرلماني الإستقلالي حمدي ولد الرشيد، لإستقباله عقب محاولة التشويش عليه

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن أعيان وقبائل الصحراء المغربية، يحتشدون في هذه اللحظات قرب منزل رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون والبرلماني الإستقلالي حمدي ولد الرشيد، لإستقباله عقب محاولة التشويش عليه بمطار لاس بالماس بإسبانيا من طرف أحد عملاء المخابرات الجزائرية.



وأفادت مصادر من عين المكان، أن أعيان وشيوخ قبائل الصحراء توحدوا جميعا لإستقبال حمدي ولد الرشيد الذي سيحل في هذه اللحظات بمطار العيون قادما من لاس بالماس بعد مرافقته لفريق مولودية العيون النسوي لكرة القدم والذي فاز في مباراته الودية مع "إ، ف،س، لاغاريتا" بجزيرة لاس بالماس.

وخلف الهجوم الذي شنه أحد الموالين للمخابرات الجزائرية، وصنيعتها البوليساريو، على حمدي ولد الرشيد بالمطار، موجة إستنكار قوية من طرف شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، حيث أكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن جميع أعيان قبائل الصحراء من جميع المدن المغربية توافدوا على مدينة العيون سواء قرب المطار أو منزل ولد الرشيد، معتبرين الهجوم اللفظي الذي تعرض له موجه لجميع الصحراويين.



وأشاد المغاربة قاطبة بموقع التواصل الإجتماعي، بدفاع ولد الرشيد القوي ضد إدعاءات الإنفصالي كما هو موثق في مقطع فيديو إنتشر بشكل كبير على الفايس بوك.