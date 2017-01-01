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بالفيديو.. أمير علي يعزف النشيد الوطني بالكمان قبل موقعة مصر

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 16:18 بالفيديو.. أمير علي يعزف النشيد الوطني بالكمان قبل موقعة مصر | ثقافة و فنون
بالفيديو.. أمير علي يعزف النشيد الوطني بالكمان قبل موقعة مصر
مباشرة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، سيشجع الفنان المغربي أمير علي رفقة فنانين آخرين المنتخب الوطني المغربي اليوم الأحد أمام نظيره المصري في المباراة التي تتجه لها الأنظار اليوم

شوف تيفي

مباشرة من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، سيشجع الفنان المغربي أمير علي رفقة فنانين آخرين المنتخب الوطني المغربي اليوم الأحد أمام نظيره المصري في المباراة التي تتجه لها الأنظار اليوم ببورجونتي بالغابون.

وعزف الفنان علي النشيد الوطني بآلة الكمان التي ترافقه أينما حل وارتحل، وسجل فيديو توصلت به "شوف تيفي" يدعم فيه المنتخب الوطني الذي تنتظره مقابلة حارقة أمام المنتخب المصري.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب مصر منتخب أميرعلي فن أمريكا

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