عاجل وانفراد..ضربة موجعة أخرى للفنان المغربي سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل المحزنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأحد، بأن المحامية الوحيدة في هيئة الدفاع عن الفنان المغربي سعد المجرد، قررت الانسحاب وعدم مواصلة مشوار الدفاع عن ''المعلم'' بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتقاله بسجن فلوري.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" اليوم الأحد، بأن المحامية الوحيدة في هيئة الدفاع عن الفنان المغربي سعد المجرد، قررت الانسحاب وعدم مواصلة مشوار الدفاع عن "المعلم" بعد أكثر من ثلاثة أشهر من اعتقاله بسجن فلوري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحامي إبراهيم الراشدي وبعد انسحاب زوجته من متابعة القضية لن يتمكن بدوره من مواصلة الدفاع عن "المعلم"، موضحا بأن هذا الأخير لا يتوفر على رخصة للمرافعة في المحاكم الفرنسية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحاميان الفرنسيان "جان مارك فاديدا" و "إيريك دوبون موريتي"، سيواصلان الدفاع عن المجرد المتهم باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".