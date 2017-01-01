 البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وانفراد..ضربة موجعة أخرى للفنان المغربي سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل المحزنة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..ضربة موجعة أخرى للفنان المغربي سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل المحزنة

مثير..شوفو شنو لقاو في مطار محمد الخامس بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شنو لقاو في مطار محمد الخامس بالبيضاء

البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب | بوليتيك

البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب

عاجل وبالفيديو :بعد حصولها على حضانة أطفالها..زوج دنيا باطما يهدد طليقته بنشر فضيحتها مع لبناني | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو :بعد حصولها على حضانة أطفالها..زوج دنيا باطما يهدد طليقته بنشر فضيحتها مع لبناني

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين | بوليتيك

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية

عاجل..عبد الحق الخيام يكشف تفاصيل خطيرة بخصوص عناصر الخلية الإرهابية المفككة | حوادث و حقوق

عاجل..عبد الحق الخيام يكشف تفاصيل خطيرة بخصوص عناصر الخلية الإرهابية المفككة

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف زعماء الدول الإفريقية المشاركين في قمة أديس أبابا | بوليتيك

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف زعماء الدول الإفريقية المشاركين في قمة أديس أبابا

عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا ينوون استهداف شخصيات سياسية وعمومية و مناطق سياحية بالمغرب | بوليتيك

عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا

عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية بالمغرب | بوليتيك

عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 14:48 البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب | بوليتيك
البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب
قالت وكالة أنباء البحرين إن الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب الذي يضطلع بدور ريادي على صعيد القارة الإفريقية إلى حظيرة هذه المؤسسة الإفريقية التي تعد فضاءه الطبيعي.

شوف تيفي - وكالات

قالت وكالة أنباء البحرين إن الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب الذي يضطلع بدور ريادي على صعيد القارة الإفريقية إلى حظيرة هذه المؤسسة الإفريقية التي تعد فضاءه الطبيعي.

وأبرزت الوكالة في مقال نشرته، يوم أمس السبت، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى إثيوبيا في إطار المبادرات الملكية لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بكون مكانة المغرب التاريخية والجغرافية على صعيد القارة الإفريقية " قادرة على إحداث الفارق في ظرفية تأخذ فيها التحديات في مجال الاستقرار في أفريقيا بعدا دوليا."

واعتبرت الوكالة في قصاصتها، أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد ستمكن هذه المؤسسة الإفريقية من استعادة ثقلها في المحافل الدولية، ولاسيما على مستوى الأمم المتحدة، من خلال دورها في تسوية النزاعات التي تشهدها أجزاء مختلفة من القارة الإفريقية.

وأوضحت الوكالة المكانة الاقتصادية للمملكة المغربية على صعيد القارة الإفريقية، ودورها في تعزيز التعاون جنوب - جنوب من خلال استثماراتها العديدة في بلدان القارة، والتي تشمل قطاعات متنوعة من قبيل الصيدلة والطيران والمالية والعقارات والتأمين والاتصالات وغيرها.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص المغربي ينشط في عدد من البلدان الإفريقية ،ومنها على الخصوص كوت ديفوار ومالي والسنغال، والغابون والكاميرون، لافتتة الانتباه إلى أن هذه الاستثمارات أصبحت تغطي أيضا الجزء الشرقي من القارة، وخاصة إثيوبيا وانغولا وبوروندي.

وكشفت الوكالة في هذا الإطار، أن ثمار العمل الدبلوماسي الذي يضطلع به الملك على الصعيد القاري، وزياراته العديدة إلى بلدان إفريقيا منذ اعتلاءه العرش، مكنت من إطلاق مشاريع تعاون ملموسة في مجالات متنوعة تنطلق من التكوين والدعم والمجال التقني لتصل إلى الأمن الغذائي وتطوير البنيات التحتية.

وقالت إن المغرب يعد ثاني أهم مستثمر إفريقي بالقارة بتخصيصه حوالي 63 في المئة من استثماراته الخارجية نحو إفريقيا، مبرزة كذلك الجهود التي تضطلع بها المملكة على المستويين الاقتصادي أو الدبلوماسي لاستعادة مكانتها المستحقة داخل الاتحاد الافريقي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب إفريقيا الملك محمد الإستثمار القارة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين | بوليتيك

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف زعماء الدول الإفريقية المشاركين في قمة أديس أبابا | بوليتيك

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف زعماء الدول الإفريقية المشاركين في قمة أديس أبابا

عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا ينوون استهداف شخصيات سياسية وعمومية و مناطق سياحية بالمغرب | بوليتيك

عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا ينوون استهداف شخصيات سياسية وعمومية و مناطق سياحية بالمغرب

عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية بالمغرب | بوليتيك

عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب مقر البسيج بسلا..شوفو شحال ديال الأسلحة المتطورة لي شدو عند الخلية الإرهابية المفككة يوم الجمعة | بــووز
منذ 8 دقائق

من قلب مقر البسيج بسلا..شوفو شحال ديال الأسلحة المتطورة لي شدو عند الخلية الإرهابية المفككة يوم الجمعة

فيديو من قلب اثيوبيا.. كواليس المشاورات حول التصويت على عودة المغرب للاتحاد الأفريقي | قنوات أخرى

فيديو من قلب اثيوبيا.. كواليس المشاورات حول التصويت على عودة المغرب للاتحاد الأفريقي

شاهد بالفيديو.. ديو ليلى البراق وموس ماهر لأول مرة على برنامج تغريدة | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. ديو ليلى البراق وموس ماهر لأول مرة على برنامج تغريدة

بالفيديو.. دڭدڭة مباشرة على پلاطو برنامج تغريدة وجو حماسي فالإستوديو | قنوات أخرى

بالفيديو.. دڭدڭة مباشرة على پلاطو برنامج تغريدة وجو حماسي فالإستوديو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وانفراد..ضربة موجعة أخرى للفنان المغربي سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل المحزنة | ثقافة و فنون
منذ 54 دقيقة

عاجل وانفراد..ضربة موجعة أخرى للفنان المغربي سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل المحزنة

مثير..شوفو شنو لقاو في مطار محمد الخامس بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير..شوفو شنو لقاو في مطار محمد الخامس بالبيضاء

البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب | بوليتيك

البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب

عاجل وبالفيديو :بعد حصولها على حضانة أطفالها..زوج دنيا باطما يهدد طليقته بنشر فضيحتها مع لبناني | ثقافة و فنون

عاجل وبالفيديو :بعد حصولها على حضانة أطفالها..زوج دنيا باطما يهدد طليقته بنشر فضيحتها مع لبناني

﻿ ﻿
اليوم 14:05 GMT

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.