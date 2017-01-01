البحرين ..الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب ﻿

قالت وكالة أنباء البحرين إن الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب الذي يضطلع بدور ريادي على صعيد القارة الإفريقية إلى حظيرة هذه المؤسسة الإفريقية التي تعد فضاءه الطبيعي.

شوف تيفي - وكالات



قالت وكالة أنباء البحرين إن الاتحاد الإفريقي سيكون على موعد مع التاريخ بعودة المغرب الذي يضطلع بدور ريادي على صعيد القارة الإفريقية إلى حظيرة هذه المؤسسة الإفريقية التي تعد فضاءه الطبيعي.

وأبرزت الوكالة في مقال نشرته، يوم أمس السبت، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى إثيوبيا في إطار المبادرات الملكية لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بكون مكانة المغرب التاريخية والجغرافية على صعيد القارة الإفريقية " قادرة على إحداث الفارق في ظرفية تأخذ فيها التحديات في مجال الاستقرار في أفريقيا بعدا دوليا."

واعتبرت الوكالة في قصاصتها، أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد ستمكن هذه المؤسسة الإفريقية من استعادة ثقلها في المحافل الدولية، ولاسيما على مستوى الأمم المتحدة، من خلال دورها في تسوية النزاعات التي تشهدها أجزاء مختلفة من القارة الإفريقية.

وأوضحت الوكالة المكانة الاقتصادية للمملكة المغربية على صعيد القارة الإفريقية، ودورها في تعزيز التعاون جنوب - جنوب من خلال استثماراتها العديدة في بلدان القارة، والتي تشمل قطاعات متنوعة من قبيل الصيدلة والطيران والمالية والعقارات والتأمين والاتصالات وغيرها.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص المغربي ينشط في عدد من البلدان الإفريقية ،ومنها على الخصوص كوت ديفوار ومالي والسنغال، والغابون والكاميرون، لافتتة الانتباه إلى أن هذه الاستثمارات أصبحت تغطي أيضا الجزء الشرقي من القارة، وخاصة إثيوبيا وانغولا وبوروندي.

وكشفت الوكالة في هذا الإطار، أن ثمار العمل الدبلوماسي الذي يضطلع به الملك على الصعيد القاري، وزياراته العديدة إلى بلدان إفريقيا منذ اعتلاءه العرش، مكنت من إطلاق مشاريع تعاون ملموسة في مجالات متنوعة تنطلق من التكوين والدعم والمجال التقني لتصل إلى الأمن الغذائي وتطوير البنيات التحتية.

وقالت إن المغرب يعد ثاني أهم مستثمر إفريقي بالقارة بتخصيصه حوالي 63 في المئة من استثماراته الخارجية نحو إفريقيا، مبرزة كذلك الجهود التي تضطلع بها المملكة على المستويين الاقتصادي أو الدبلوماسي لاستعادة مكانتها المستحقة داخل الاتحاد الافريقي.