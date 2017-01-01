عاجل وبالفيديو :بعد حصولها على حضانة أطفالها..زوج دنيا باطما يهدد طليقته بنشر فضيحتها مع لبناني ﻿

بعد حصولها على حضانة أطفالها من القضاء البحريني ، هدد محمد الترك زوجة الفنانة المغربية دنيا باطما ،طليقته بحرب جديدة.

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بعد حصولها على حضانة أطفالها من القضاء البحريني ، هدد محمد الترك زوجة الفنانة المغربية دنيا باطما ،طليقته بحرب جديدة.



جاء ذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه بالانستغرام حيث قال: إن "شر البلية ما يضحك يا جماعة الحرب ما انتهت، والجولة الأولى فازت فيها لكن لسا فيه استئناف على حكم الحضانة، والله ما بتاخدهم قسماً برب العزة لا هي ولا أي أحد".



وأضاف زوج الفنّانة دنيا بطمة: "أنا هاكشف للناس كلها حقيقة هذه الإنسانة، الله قال استروا على عبيدكم لكن هذه الإنسانة ماتحب الستر، فيه مفاجأة راح تنزل عن قريب والبطل من لبنان".

واستطاعت الساير الحصول على حكم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية في إدارة المحاكم في مملكة البحرين، بحضانة الأولاد.

ويتوجّب على زوج بطمة، دفع تكاليف وأقساط دراسة أولاده الثلاثة، وإلزامه دفع إجرة حضانة 10 دنانير شهرياً، وتسديد نفقة سكن وقدرها 300 دينار لطليقته ورسوم ومصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتُقدّر بـ 10 دنانير.