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عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 14:05 عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين | بوليتيك
عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى ''الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد

شوف تيفي:

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى "الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم".

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الأحد أنه "على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية".

وأضاف المصدر في هذا الإطار، أن وزارة الداخلية "تثير الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية

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عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين

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اليوم 14:05 GMT

عاجل: وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين

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