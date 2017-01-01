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بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 13:59 عاجل..عبد الحق الخيام يكشف تفاصيل خطيرة بخصوص عناصر الخلية الإرهابية المفككة | حوادث و حقوق
عاجل..عبد الحق الخيام يكشف تفاصيل خطيرة بخصوص عناصر الخلية الإرهابية المفككة
كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل من يومه الأحد، بأن الخلية الإرهابية المفككة الجمعة الماضي، والتي تتكون من 7 أشخاص، يبلغ قائدها من العمر 20 سنة، مشيرا في الوقت ذاته

"شوف تيفي"

كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل من يومه الأحد، بأن الخلية الإرهابية المفككة الجمعة الماضي، والتي تتكون من 7 أشخاص، يبلغ قائدها من العمر 20 سنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن معظمهم يتوفر على مستوى دراسي محدود هو المستوى الإعدادي باستثناء عنصر واحد يتوفر على مستوى جامعي.

وأضاف الخيام بأن البحث الأولي، كشف بأن الموقوفين السبعة الذين ينحدرون من مدن سلا ومارتيل وقرية ولاد امليل، اعتمدوا على الانترنيت للتدرب على تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وأوضح الرجل الأول في "البسيج" بأن عناصر هذه الخلية، توصلوا بحوالات مالية من داخل المغرب لتمويل عملياتهم الإرهابية، التي كانت تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقال الخيام كذلك في تعليقه على مخططات هذه الخلية الإرهابية، بأن تدخل المكتب المركزي كان ناجحا جدا وفي الوقت المناسب، وجنب المغرب الوقوع في كوارث مثل ما وقع في اسطنبول التركية.

تجدر الإشارة إلى أن الخيام، أكد بأن دولة الخلافة التي لم تتقبل إفشال جميع مخططاتها في المغرب، والتي كان هدفها الرئيسي استهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية وأخرى دبلوماسية، تحصلت على الأسلحة التي تم حجزها بمدينة الجديدة بعد دخولها إلى أرض الوطن من الجارة الجزائر.

 

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