الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف زعماء الدول الإفريقية المشاركين في قمة أديس أبابا ﻿

كشفت تقارير صحفية قادمة من العاصمة الإثيوبية، أن الملك محمد السادس سيقيم مساء اليوم الأحد 29 يناير الجاري مأدبة عشاء، على شرف القادة الأفارقة في مقر إقامته بأديس ابابا.

شوف تيفي



كشفت تقارير صحفية قادمة من العاصمة الإثيوبية، أن الملك محمد السادس سيقيم مساء اليوم الأحد 29 يناير الجاري مأدبة عشاء، على شرف القادة الأفارقة في مقر إقامته بأديس ابابا.

وحسب ذات المصادر، فقد وزعت دعوات الحضور على قادة الدول الأفريقية المشاركين في القمة، حيث إستقبل الجميع الدعوة بترحيب كبير ينم عن وجود دعم قوي من القادة الأفارقة لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي".

وسينظم حفل العشاء عشية اليوم الأحد بمقر إقامة الملك محمد السادس، بحضور جمبع قادة الدول الإفريقية المشاركين في القمة 28 لمنظمة الإتحاد الإفريقي، حوالي الساعة الثامنة حسب التوقيت المحلي بأديس أبابا، حوالي الخامسة بعد الزوال حسب توقيت المغرب.

من جهة ثانية، أشارت جريدة القدس العربي إعتمادا على موفدها للقمة بأديس أبابا، إلى أن "الأنظار اتجهت صوب ملك المغرب الذي سيعطي زخما غير مسبوق للقمة والاتحاد الأفريقي. حيث وجد الملك اهتماما خاصا من الدولة المضيفة التي لعبت دورا كبيرا في الجهود المبذولة لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي".

هذا، "وتأتي مأدبة العشاء، في إطار العلاقات المغربية ـ الأفريقية؛ التي عرفت دفعة قوية بعد الزيارات التاريخية للملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية، حيث أحدثت انفراجة في العلاقة المغربية مع الاتحاد الأفريقي، بعد أن نجحت إثيوبيا في ترتيب اللقاء بين رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار"، يقول المصدر.

وينتظر أن يعقد الملك محمد السادس والوفد المرافق له إجتماعات مع عدد من زعماء الدول الإفريقية، يتقدمهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حسب مصادر إعلامية موريتانية، حيث تأتي هذه المأدبة من أجل "كسر الحواجز والفجوات التي كانت بين المغرب وبعض الدول الأفريقية".