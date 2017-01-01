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عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا ينوون استهداف شخصيات سياسية وعمومية و مناطق سياحية بالمغرب

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 13:22 عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا ينوون استهداف شخصيات سياسية وعمومية و مناطق سياحية بالمغرب | بوليتيك
عاجل.. الخيام يكشف حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص الخلية الإرهابية المفككة:الإرهابيون الموقوفون كانوا ينوون استهداف شخصيات سياسية وعمومية و مناطق سياحية بالمغرب
كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل من يومه الأحد، بأن الخلية الإرهابية المفككة الجمعة الماضية في العديد من المدن المغربية، كانت تنوي استهداف شخصيات سياسية

"شوف تيفي"

 كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل من يومه الأحد، بأن الخلية الإرهابية المفككة الجمعة الماضية في العديد من المدن المغربية، كانت تنوي استهداف شخصيات سياسية وعمومية، بالإضافة إلى ضرب مناطق سياحية.

وحسب موفد "شوف تيفي" من الندوة الصحفية التي يعقدها الخيام في هذه اللحظات بمقر "البسيج" بسلا، فإن هذا الأخير صرح كذلك بأن متزعم هذه الخلية المكونة من 7 أشخاص يبلغ من العمر 20 سنة، مشيرا إلى أن أفرادها يتوفرون على مستوى دراسي محدود هو المستوى الإعدادي باستثناء عنصر واحد يتوفر على مستوى جامعي.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم مايسمي ب"الدولة الإسلامية"، حيث تم تفكيك خلية إرهابية أول أمس الجمعة، تتكون من سبعة عناصر ينشطون بمدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية "بولعوان" إقليم الجديدة ودوار "معط الله" قيادة ولاد زبير، دائرة واد أمليل، إقليم تازة.

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المغرب شوف تيفي المكتب المركزي للأبحاث القضائية المستوى الإعدادي المدن المغربية الجديدة

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