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عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية بالمغرب

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 13:07 عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية بالمغرب | بوليتيك
عاجل.. عبد الحق الخيام: أسلحة الخلية الإرهابية المفككة دخلت إلى أرض الوطن من الجزائر لاستهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية بالمغرب
كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل من يومه الأحد، بأن الأسلحة المتطورة التي تم حجزها لدى الخلية الإرهابية المفككة الجمعة الماضي في العديد من المدن المغربية، دخلت

"شوف تيفي"

 كشف عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قبل قليل من يومه الأحد، بأن الأسلحة المتطورة التي تم حجزها لدى الخلية الإرهابية المفككة الجمعة الماضي في العديد من المدن المغربية، دخلت إلى أرض الوطن عبر الحدود الجزائرية، بتنسيق بين عناصر هذه الخلية وما يسمى بدولة الخلافة في ليبيا.

وأوضح الخيام في كلمته خلال الندوة الصحفية التي يعقدها بمقر المكتب المركزي بسلا، بأن دخول هذه الأسلحة إلى أرض الوطن عبر الحدود الجزائرية، تم عبر مراحل قبل أن يتم تجميعها بأحد المدن المغربية.

وأضاف الخيام بأن البحث الأولي مع الموقوفين السبعة المنحدرين من مدن سلا ومارتيل وقرية ولاد امليل، كشف بأن هدفهم الرئيسي كان استهداف شخصيات سياسية وأماكن سياحية وأخرى دبلوماسية، بالإضافة إلى زعزعة استقرار البلاد.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المكتب المركزي للأبحاث القضائية الأسلحة المتطورة

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