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الأساتذة المتدربون يعودون لشوارع الرباط ''وفاءا'' لزملائهم الراسبون

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 12:19 الأساتذة المتدربون يعودون لشوارع الرباط وفاءا لزملائهم الراسبون | بوليتيك
الأساتذة المتدربون يعودون لشوارع الرباط ''وفاءا'' لزملائهم الراسبون
تنظم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين صبيحة اليوم مسيرة إحتجاجية بالشارع الرئيسي المؤدي لمقر البرلمان، عقب رسوب أكثر من 150 أستاذا متدربا في إمتحانات التوظيف الأخيرة.

شوف تيفي

تنظم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين صبيحة اليوم مسيرة إحتجاجية بالشارع الرئيسي المؤدي لمقر البرلمان، عقب رسوب أكثر من 150 أستاذا متدربا في إمتحانات التوظيف الأخيرة.

وأوضح أعضاء بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن المسيرة الإحتجاجية ليوم الأحد بالرباط تحت شعار "مسيرة الوفاء"، تقررت عقب رسوب أكثر من 150 أستاذا متدربا، فيما الإتفاق السابق الذي وقع مع المسؤولين بعمالة الرباط، يؤكد على نجاح فوج الأساتذة كاملا دون نقصان.

ويعتزم الأساتذة المتدربون تنظيم مجلس وطني عقب المسيرة الإحتجاجية صبيحة اليوم الأحد، لمناقشة الأشكال الإحتجاجية التي سيخوضها الأساتذة المتدربين في الأسبوع المقبل، لإجبار حكومة تصريف الأعمال الوفاء بتعهداتها في الإتفاق السابق الذي أنهى شهورا من الإضراب والإحتجاجات.

من جهة ثانية، سيق لوزارة التربية الوطنية أن طالبت الأساتذة المتدربين بالعودة إلى الأقسام ومنح النقط للتلاميذ، فيما يرى الأساتذة أنهم لن يتنازلو عن مطلب توظيف الفوج كاملا.

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الأساتذة المتدربين التنازل الرباط الإحتجاج شوف تيفي

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