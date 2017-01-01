 البرلمان الإفريقي يدعم عودة المغرب للإتحاد القاري ﻿
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البرلمان الإفريقي يدعم عودة المغرب للإتحاد القاري

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 11:50 البرلمان الإفريقي يدعم عودة المغرب للإتحاد القاري | بوليتيك
البرلمان الإفريقي يدعم عودة المغرب للإتحاد القاري
على بعد يوم واحد فقط عن إفتتاح القمة الإفريقية 28 بإثيوبيا، أعرب رئيس البرلمان الافريقي روجر نكودو دانغ ، مساء أمس السبت بأديس أبابا، عن دعمه لعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، مؤكدا أن من شأن هذه

شوف تيفي - وكالات

على بعد يوم واحد فقط عن إفتتاح القمة الإفريقية 28 بإثيوبيا، أعرب رئيس البرلمان الافريقي روجر نكودو دانغ ، مساء أمس السبت بأديس أبابا، عن دعمه لعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، مؤكدا أن من شأن هذه العودة أن تقدم إضافة هامة لعمل هذه المنظمة القارية.

وقال روجر نكودو دانغ في تصريح للإعلام على هامش القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية يومي 30 و31 يناير الجاري، إن "المغرب بلد افريقي. وعودته إلى حضن المنظمة التي أسسها ستحمل إضافة هامة تمكننا من أن نناقش سويا القضايا الافريقية".

وشدد رئيس البرلمان الافريقي على أن عودة المغرب ستمكن من تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد القاري، في إطار المقاربة الجديدة التي تروم البحث عن حلول افريقية لمشاكل القارة الافريقية، حيث أوضح أن إنضمام المغرب سيمنح دفعة قوية للإتحاد لتحقيق طموحاته.

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