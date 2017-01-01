هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط ﻿

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظيم مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25في المائة من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء

"شوف تيفي"

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظيم مباراة لتوظيف 340 مراقب مربي (السلم 6) ذكور ويحتفظ ب 25في المائة من المناصب المتبارى في شأنها لمرشحي مكفولي الأمة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مع الأشخاص المتمتعين بصفة مقاوم.

وسيتم تعيين المترشحين الناجحين للعمل بالمؤسسات السجنية التابعة لمركز المباراة المختارة من طرف المترشح، ويمكن إذا اقتضت المصلحة الإدارية ذلك إعادة توزيع المناصب على الجهات حسب الخصاص في المؤسسات السجنية.



وللراغبين في التقدم لهذه المباراة التوفر على الشروط التالية:

- شهادة البكالوريا أو دبلوم التأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه تخصص الكهرباء، أو الترصيص، أو الصباغة.

وفي حالة توفر المترشح على مهارات عملية في مجال الرياضة الدفاعية أو في التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو الإعلاميات أو على رخصة السياقة صنف C أو D يتعين الإدلاء بشهادة تثبت ذلك.

أن يكون المترشح من جنسية مغربية؛

- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة؛

- أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 35 سنة؛- أن لا يكون مصابا بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، و لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضطراب العقلي التي تطلبت أو تتطلب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، أو كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب؛

- المتوفر على قدرة سماع جيدة؛

- أن يتوفر على قامة لا تقل عن 1.75 مترا (من غير حذاء)؛

- أن يتمتع بحدة بصر نسبتها 7/10 على الأقل بدون تصحيح (استعمال النظارات أو العدسات اللاصقة غير مقبول)؛



ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:



طلب الترشيح يسحب من الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (WWW.DGAPR.GOV.MA)؛

- نسختان من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مصادق عليهما أونسختان من عقد الازدياد لا تتعدى صلاحيتها 3 أشهر بالنسبة للذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛

- نسختان من الشهادة المطلوبة مصادق عليهما من طرف السلطة المختصة"باكالوريا أو دبلوم التأهيل المهني تخصص الكهرباء أو الترصيص أو الصباغة مسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني أو ما يعادله" وشهادة تثبت ممارسة فعلية لهذا التخصص المطلوب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛

- نسخة من نهج السيرة الذاتية مرفوقة بشواهد مسلمة من الهيآت الحكومية المختصة مصادق عليها تثبت التوفر على مهارات علمية في مجال الرياضات الدفاعية أو في الاعلاميات أو في التمريض أو المساعدة الاجتماعية أو التوفر على رخصة السياقة من صنف C أو D أو أي خبرات علمية أخرى ذات الصلة باختصاصات المندوبة العامة؛

- بالنسبة للمترشحين المتمتعين بصفة مقاوم أو مكفول الأمة أو قدماء العسكريين أو قدماء المحاربين يجب أن ترسل البطاقة أو الشهادة التي تثبت ذلك عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم إلى قسم التوظيف وتطوير وتقييم آداء الموظفين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛

- ظرفان من نوع تلصيق ذاتي (Autocollantes) متنبران يحملان الاسم والعنوان الكامل للمرشح.



يودع ملف الترشيح بصفة شخصية بإحدى المؤسسات السجينة القريبة من مقر السكنى حسب اختيار المترشح ابتداء من الأسبوع الحالي إلى غاية 11 فبراير 2017 وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح وذلك قصد التأكد من التوفر على شرطي القامة وحدة البصر ولا تقبل الملفات الواردة عن طريق البريد.

- يتعن على كل مترشح اختيار مركز واحد لاجتياز المباراة، ويلغى كل طلب ترشيح قي حالة تعدد مراكز الامتحان المختارة.