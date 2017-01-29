بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد ﻿

اندلع حريق مهول أمس السبت ، بأحد المساجد بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار منشآت المسجد،وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

"شوف تيفي"



اندلع حريق مهول أمس السبت ، بأحد المساجد بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار منشآت المسجد،وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.



وأوضحت المصادر ذاتها نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحريق وقع بالتحديد في مسجد المركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا، دون أن تكشف عن أسباب وقوعه.



وأضافت ذات المصادر بأن المركز الإسلامي، تعرض لجرائم كراهية في العام الماضي، دون يتم الكشف عن سقوط قتلى أو مصابين خلال الحريق.