 بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط | مجتمع

هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط

بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد | دولي

بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد

العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك | دولي

العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك

عاجل بالفيديو | الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب و يقتنص رفضا من المحكمة العليا لقرار ترامب القاضي بمنع المسلمين من دخول أمريكا | دولي

عاجل بالفيديو | الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب و يقتنص رفضا من المحكمة

مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم | حوادث و حقوق

مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم

بعد سنة على جريمته البشعة.. ها بشحال حكموا على قاتل زوجته وشقيقها ووالدتهما بمكناس | حوادث و حقوق

بعد سنة على جريمته البشعة.. ها بشحال حكموا على قاتل زوجته وشقيقها ووالدتهما بمكناس

مظاهرات أمام مطار كيندي احتجاجا على قرار ترامب منع اللاجئين دخول أمريكا | دولي

مظاهرات أمام مطار كيندي احتجاجا على قرار ترامب منع اللاجئين دخول أمريكا

بالفيديو.. بسبب السخرية.. طالب يجهز على خمسة من زملائه، وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالفيديو.. بسبب السخرية.. طالب يجهز على خمسة من زملائه، وهذه هي التفاصيل

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش | دولي

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 10:35 بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد | دولي
بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد
اندلع حريق مهول أمس السبت ، بأحد المساجد بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار منشآت المسجد،وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول أمس السبت ، بأحد المساجد بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار منشآت المسجد،وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية.

وأوضحت المصادر ذاتها نقلا عن شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن الحريق وقع بالتحديد في مسجد المركز الإسلامي بمدينة فيكتوريا، دون أن تكشف عن أسباب وقوعه.

وأضافت ذات المصادر بأن المركز الإسلامي، تعرض لجرائم كراهية في العام الماضي، دون يتم الكشف عن سقوط قتلى أو مصابين خلال الحريق.

حريق مهول بأحد المساجد

حريق مهول بأحد المساجد

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مسجد تكساس مسجد المركز الإسلامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك | دولي

العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك

عاجل بالفيديو | الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب و يقتنص رفضا من المحكمة العليا لقرار ترامب القاضي بمنع المسلمين من دخول أمريكا | دولي

عاجل بالفيديو | الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب و يقتنص رفضا من المحكمة العليا لقرار ترامب القاضي بمنع المسلمين من دخول أمريكا

مظاهرات أمام مطار كيندي احتجاجا على قرار ترامب منع اللاجئين دخول أمريكا | دولي

مظاهرات أمام مطار كيندي احتجاجا على قرار ترامب منع اللاجئين دخول أمريكا

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش | دولي

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو.. ديو ليلى البراق وموس ماهر لأول مرة على برنامج تغريدة | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

شاهد بالفيديو.. ديو ليلى البراق وموس ماهر لأول مرة على برنامج تغريدة

بالفيديو.. دڭدڭة مباشرة على پلاطو برنامج تغريدة وجو حماسي فالإستوديو | قنوات أخرى

بالفيديو.. دڭدڭة مباشرة على پلاطو برنامج تغريدة وجو حماسي فالإستوديو

بالفيديو.. شركة علي بابا تشتري موني جرام مقابل 880 مليون دولار | قنوات أخرى

بالفيديو.. شركة "علي بابا" تشتري ''موني جرام'' مقابل 880 مليون دولار

اكتشاف علمي جديد...خلايا بشرية في أجنة خنزير | قنوات أخرى

اكتشاف علمي جديد...خلايا بشرية في أجنة خنزير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط | مجتمع
منذ 48 دقيقة

هام للشباب المغاربة..المندوبية العامة للسجون تنظم مباراة جديدة..وهذه هي الشروط

بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد | دولي

بالصور.. حريق مهول بأحد المساجد

العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك | دولي

العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك

عاجل بالفيديو | الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب و يقتنص رفضا من المحكمة العليا لقرار ترامب القاضي بمنع المسلمين من دخول أمريكا | دولي

عاجل بالفيديو | الاتحاد الأمريكي للحريات الفردية يعلن الحرب على ترامب و يقتنص رفضا من المحكمة

﻿ ﻿
أمس 20:52 GMT

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.