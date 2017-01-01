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العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 10:25 العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك | دولي
العثور على جثث ثلاث رجال من الشرطة رؤوسهم مقطوعة في المكسيك
كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية اليوم الأحد، أن مسؤولا في المكسيك، قال إن السلطات عثرت على جثث ثلاث رجال من الشرطة مقطوعي الرؤوس في جريمة رجح ارتباطها بأعمال قتل ترتكبها العصابات في جنوب شرق

 "شوف تيفي"

 كشفت مجموعة من الوكالات الإخبارية اليوم الأحد، أن مسؤولا في المكسيك، قال إن السلطات عثرت على جثث ثلاث رجال من الشرطة مقطوعي  الرؤوس في جريمة رجح ارتباطها بأعمال قتل ترتكبها العصابات في جنوب شرق البلاد.


وأضافت المصادر ذاتها بأن المسؤول، قال إن الجثث الثلاث التي ظهر عليها آثار تعذيب وجدت في بلدية هويمانجيلو في ولاية تاباسكو على مقربة من الحدود مع ولاية فيراكروز، موضحا أن إحدى الجثث تعود لامرأة.

وأوضح المسؤول أن رجال الشرطة الثلاثة خطفوا من بلدية لاس تشوباس في ولاية فيراكروز القريبة يوم الجمعة وعثر عليهم مقتولين في فيراكروز وتاباسكو على ساحل خليج المكسيك الذي يهيمن عليها تهريب المخدرات والبشر.

 

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