 مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم ﻿
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مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم | حوادث و حقوق

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مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 03:13 مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم | حوادث و حقوق
مثير.. اعتقال ثلاثة نساء بسبب القرقوبي في بن مسيك، وها شحال ديال المخدرات لقاو عندهم
اعتقلت مصالح الأمن بمنطقة بن مسيك مساء أمس الجمعة ثلاثة نساء، وشخص آخر، حيث ضبطت بحوزتهم كمية هائلة من الأقراص الطبية المخدرة من أنواع مختلفة وصلت إلى 870 قرص مخدر و200 قرص ''إكستازي''، و1155 قرص من نوع

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اعتقلت مصالح الأمن بمنطقة بن مسيك مساء أمس الجمعة ثلاثة نساء، وشخص آخر، حيث ضبطت بحوزتهم كمية هائلة من الأقراص الطبية المخدرة من أنواع مختلفة وصلت إلى 870 قرص مخدر و200 قرص "إكستازي"، و1155 قرص من نوع "ريفوتيل"، ما مجموعه 2225 قرص مخدر، حيث كانوا على متن سيارة خفيفة وقت توقيفهم.

وتبين بعد توقيف الشخص الرابع، أنه من ذوي السوابق العدلية، حيث تم إيداع الموقوفين تحت أنظار الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهم للعدالة.

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