بعد سنة على جريمته البشعة.. ها بشحال حكموا على قاتل زوجته وشقيقها ووالدتهما بمكناس ﻿

تطورات جديدة عرفتها الجريمة البشعة التي هزت مدينة مكناس سنة 2015، فبعد أن أجهز شخص على قتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة والذين ليسوا سوى زوجته وشقيقها ووالدتهما، أغلقت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف

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تطورات جديدة عرفتها الجريمة البشعة التي هزت مدينة مكناس سنة 2015، فبعد أن أجهز شخص على قتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة والذين ليسوا سوى زوجته وشقيقها ووالدتهما، أغلقت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاسماعيلية ملف هذه الجريمة.

وحسب مصدر جيد الاطلاع فقد أصدرت المحكمة حكمها على المتهم بالمؤبد، وأداء تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم للمطالبين بالحق المدني، وذلك بعد أن اعترف بالمنسوب إليه من خلال التحقيقات التي خضع لها.

وأضاف المصدر أن المتهم المذكور توبع بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تابع المحاكمة المثيرة مجموعة من المهتمين بهذه القضية التي هزت الرأي العام بمكناس.



