مظاهرات أمام مطار كيندي احتجاجا على قرار ترامب منع اللاجئين دخول أمريكا ﻿

تظاهر العشرات من المواطنين الأمريكيين أمام مطار جون كنيدي، اليوم السبت، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن احتجاز لاجئين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

شوف تيفي وكالات



تظاهر العشرات من المواطنين الأمريكيين أمام مطار جون كنيدي، اليوم السبت، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن احتجاز لاجئين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وكشفت تقارير إعلامية أن المحتجين أمام المطار يرفضون بشدة القرار الأخير لدونالد ترامب، بمنع اللاجئين وبعض المواطنين من جنسيات مختلفة دخول الأراضي الأمريكية.

وأطلقت السلطات الأمريكية سراح أحد اللاجئين العراقيين، بعد أن اعتقلته اليوم السبت، في مطار كينيدي، على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع دخول مواطنين من6 دول وهي العراق وسوريا وليبيا والسودان وجيبوتي وإيران.