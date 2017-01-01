بالفيديو.. بسبب السخرية.. طالب يجهز على خمسة من زملائه، وهذه هي التفاصيل ﻿

أصاب طالب خمسة من أصدقائه الطلاب بسكين، في قلب المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها باسبانيا، حيث تم اعتقاله على الفور وفتح تحقيق معه في النازلة.

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أصاب طالب خمسة من أصدقائه الطلاب بسكين، في قلب المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها باسبانيا، حيث تم اعتقاله على الفور وفتح تحقيق معه في النازلة.

وكشفت مصادر إعلامية أن الضحايا تم نقلهم للمستعجلات بعد إصابتهم بجروح مختلفة، حيث أقر المدرسين في المؤسسة على أن الطالب المعتدي يعتبر مجتهدا في المؤسسة، لكن اقترف هذا الفعل ربما بسبب السخرية والإهانة التي تعرض لهما من زملائه، بسبب نقاطه الجيدة.



