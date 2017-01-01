نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش ﻿

وصل الأمير هاري نجل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى مدينة مراكش، في رحلة سياحية سيستجم من خلالها في المدينة الحمراء التي تعتبر ملاذا لمشاهير العالم الرياضي والسياسي والفني.

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وصل الأمير هاري نجل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى مدينة مراكش، في رحلة سياحية سيستجم من خلالها في المدينة الحمراء التي تعتبر ملاذا لمشاهير العالم الرياضي والسياسي والفني.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأمير هاري وهو الشقيق الأصغر للأمير الشهير ويليام كامبريدج، شوهد أمس السبت في أحد المطاعم بالمدينة العتيقة بمراكش، وبالضبط بمطعم موحا بدار الباشا.



