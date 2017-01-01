فرنسا تمنع عائلة سورية من السفر لأمريكا عبر باريس بعد قرار ترامب ﻿

إضطرت عائلة سورية للعودة إلى بيروت بعد أن منعت من ركوب طائرة متجهة من باريس إلى الولايات المتحدة، بموجب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بشأن منع رعايا 7 دول الدخول إلى بلاده.

شوف تيفيوكالات





إضطرت عائلة سورية للعودة إلى بيروت بعد أن منعت من ركوب طائرة متجهة من باريس إلى الولايات المتحدة، بموجب القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بشأن منع رعايا 7 دول الدخول إلى بلاده.

وكشفت وكالة "رويترز" عن وصول عائلة سورية مؤلفة من ثلاثة أفراد مساء اليوم السبت، إلى مطار بيروت يعد مغاردته صباح اليوم السبت نحو مطار شارل ديغول في باريس، للتوجه في رحلة ثانية نحو مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، لكن بمجرد وصول العائلة السورية إلى باريس منعت من متابعة طريقها إلى أمريكا وأعيدت إلى بيروت، رغم حيازة أفرادها تأشيرات دخول رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، على مرسوم يفرض حظرا فوريا على دخول اللاجئين السوريين إلى أراضي الولايات المتحدة ويعلق استقبال اللاجئين من الدول الأخرى لمدة 120 يوما.



كما منعت الوثيقة منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة للمواطنين من 7 دول مسلمة، وهي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 30 يوما.





