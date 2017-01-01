مؤلم.. الثلوج تقتل شخصين بخنيفرة وها كيفاش ﻿

تسببت سوء الأحوال الجوية التي تجتاح المملكة هذه الأيام، وخصوصا بالأطلس في انزلاق سيارة بمنطقة تغسالين كان تقل 4 أشخاص، بينهم طفلين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة.

شوف تيفي

تسببت سوء الأحوال الجوية التي تجتاح المملكة هذه الأيام، وخصوصا بالأطلس في انزلاق سيارة بمنطقة تغسالين كان تقل 4 أشخاص، بينهم طفلين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشفت مصادر محلية أن الشخصين الآخرين فارقا الحياة، بعد كانت وجهتهم مدينة الرشيدية، لكن انقلاب سيارتهم بسبب الجليد أوقف الرحلة، وتم نقل الضحيتين إلى مركز التشريح الطبي بالمدينة.

إلى ذلك فتحت مصالح الدرك الملكي اليوم السبت تحقيقا موسعا، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث الأليم الذي هز منطقة تغسالين.



