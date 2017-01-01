إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد ﻿

أسدلت المحكمة الابتدائية بأصيلة الستار على القضية المثيرة للجدل، التي اتهم فيها إمام مسجد بهتك عرض قاصر، بعد أن ضبط متلبسا قبل ذلك بالتهمة التي نسبت إليه.

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أسدلت المحكمة الابتدائية بأصيلة الستار على القضية المثيرة للجدل، التي اتهم فيها إمام مسجد بهتك عرض قاصر، بعد أن ضبط متلبسا قبل ذلك بالتهمة التي نسبت إليه.

وكشفت مصادر محلية أن الإمام تم الحكم عليه بتسعة أشهر نافذة، وغرامة مالية وصلت لألفي درهم، بعد أن تمت متابعته بهتك عرض قاصر، بعد أن حول غرفة بالمسجد مرتعا لنزواته الجنسية، في الوقت ذاته الذي كان يقوم فيه بإمامة المصلين في المسجد نفسه.