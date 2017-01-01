 إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش | دولي

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش

فرنسا تمنع عائلة سورية من السفر لأمريكا عبر باريس بعد قرار ترامب | دولي

فرنسا تمنع عائلة سورية من السفر لأمريكا عبر باريس بعد قرار ترامب

مؤلم.. الثلوج تقتل شخصين بخنيفرة وها كيفاش | دولي

مؤلم.. الثلوج تقتل شخصين بخنيفرة وها كيفاش

إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد | حوادث و حقوق

إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد

الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة | حوادث و حقوق

الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة

هاني شاكر يقدم تنازل لـطبال هيفا | ثقافة و فنون

هاني شاكر يقدم تنازل لـ''طبال هيفا''

عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة الرونج –روفر المميتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة "الرونج –روفر" المميتة بالبيضاء

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية | بوليتيك

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر | حوادث و حقوق

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 01:02 إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد | حوادث و حقوق
إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد
أسدلت المحكمة الابتدائية بأصيلة الستار على القضية المثيرة للجدل، التي اتهم فيها إمام مسجد بهتك عرض قاصر، بعد أن ضبط متلبسا قبل ذلك بالتهمة التي نسبت إليه.

شوف تيفي

أسدلت المحكمة الابتدائية بأصيلة الستار على القضية المثيرة للجدل، التي اتهم فيها إمام مسجد بهتك عرض قاصر، بعد أن ضبط متلبسا قبل ذلك بالتهمة التي نسبت إليه.
وكشفت مصادر محلية أن الإمام تم الحكم عليه بتسعة أشهر نافذة، وغرامة مالية وصلت لألفي درهم، بعد أن تمت متابعته بهتك عرض قاصر، بعد أن حول غرفة بالمسجد مرتعا لنزواته الجنسية، في الوقت ذاته الذي كان يقوم فيه بإمامة المصلين في المسجد نفسه.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حكم محكمة إمام أصيلة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة | حوادث و حقوق

الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة

عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة الرونج –روفر المميتة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة "الرونج –روفر" المميتة بالبيضاء

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر | حوادث و حقوق

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر

أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. فنان كوميدي يفضح برنامج ستانداب وها شنو قال | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو.. فنان كوميدي يفضح برنامج '' ستانداب '' وها شنو قال

فيديو | بنكيران ناعس في پارودي الأمير نظيف | قنوات أخرى

فيديو | بنكيران ناعس في پارودي ''الأمير نظيف ''

‫إحراق المركز الإسلامي في ولاية تكساس الأمريكية واعتقال مسلمين فور وصولهم إلى أمريكا اليوم .. 2017‎ | زووم

‫إحراق المركز الإسلامي في ولاية تكساس الأمريكية واعتقال مسلمين فور وصولهم إلى أمريكا اليوم .. 2017‎

القناة الثانية تدافع عن خصوصيات المواطنين عبر الانترنيت | خارج البلاطو

القناة الثانية تدافع عن خصوصيات المواطنين عبر الانترنيت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش | دولي
منذ 29 دقيقة

نجل ملكة بريطانيا يصل لمراكش وها علاش

فرنسا تمنع عائلة سورية من السفر لأمريكا عبر باريس بعد قرار ترامب | دولي

فرنسا تمنع عائلة سورية من السفر لأمريكا عبر باريس بعد قرار ترامب

مؤلم.. الثلوج تقتل شخصين بخنيفرة وها كيفاش | دولي

مؤلم.. الثلوج تقتل شخصين بخنيفرة وها كيفاش

إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد | حوادث و حقوق

إمام بأصيلة مشا فيها.. وها شحال خذا بعد هتك عرض قاصر بقلب المسجد

﻿ ﻿
أمس 20:52 GMT

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.