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الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 00:58 الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة | حوادث و حقوق
الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة
أصاب '' فقيه'' زميلا له بقطعة حديدية من الحجم الكبير على مستوى الرأس، أثناء تلاوته للقرآن على قبر أحد الأموات بمدينة سيدي قاسم.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أصاب '' فقيه'' زميلا له بقطعة حديدية من الحجم الكبير على مستوى الرأس، أثناء تلاوته للقرآن على قبر أحد الأموات بمدينة سيدي قاسم.

و ذكرت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي'' أن الخلاف الذي حصل بمقبرة حي ''صحراوة '' كان قد نشب بين '' الفقيهين'' بسبب مشاكل مادية , قبل أن يهوي عليه بقطعة حديدية على رأسه مطالبا إياه بتمكينه من مستحقاته المالية الشيء الذي لم يستسغه الضحية متعللا بأن الجاني , لم يقرأ معه القرآن على قبر أي ميت و رفض اقتسام الأجر المالي مع زميله .

و أضافت المصادر ذاتها أن الضحية و بعد إصابته دخل في غيبوبة بعدما تعرض لنزيف حاد نقل على إثره إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم قصد تلقي العلاجات الضرورية.


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‫شوف تيفي

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فقيه مستحقاته المالية شوف تيفي حي صحراوة

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