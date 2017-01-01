الفقيه الي كنتسناو براكتو .. فلق صاحبو على ود دريهمات معدودة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
أصاب '' فقيه'' زميلا له بقطعة حديدية من الحجم الكبير على مستوى الرأس، أثناء تلاوته للقرآن على قبر أحد الأموات بمدينة سيدي قاسم.
و ذكرت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي'' أن الخلاف الذي حصل بمقبرة حي ''صحراوة '' كان قد نشب بين '' الفقيهين'' بسبب مشاكل مادية , قبل أن يهوي عليه بقطعة حديدية على رأسه مطالبا إياه بتمكينه من مستحقاته المالية الشيء الذي لم يستسغه الضحية متعللا بأن الجاني , لم يقرأ معه القرآن على قبر أي ميت و رفض اقتسام الأجر المالي مع زميله .
و أضافت المصادر ذاتها أن الضحية و بعد إصابته دخل في غيبوبة بعدما تعرض لنزيف حاد نقل على إثره إلى المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم قصد تلقي العلاجات الضرورية.
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