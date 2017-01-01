هاني شاكر يقدم تنازل لـ''طبال هيفا'' ﻿

أعلن النجم المصري ''هاني شاكر'' ، عن نيته في التنازل عن دعوى قضائية ضد عازف الإيقاع المصري ''سيد الأبيض'' المعروف في الأوساط الفنية بـ ''طبال هيفا''،وذلك مراعاة لظروفه أسرته، معتبرا أنه أكبر من الدخول في

شوف تيفي: عبدالقادر الفطواكي



أعلن النجم المصري "هاني شاكر" ، عن نيته في التنازل عن دعوى قضائية ضد عازف الإيقاع المصري "سيد الأبيض" المعروف في الأوساط الفنية بـ "طبال هيفا"،وذلك مراعاة لظروفه أسرته، معتبرا أنه أكبر من الدخول في خصومة مع أحد وحرصا على أعضاء جمعيته العمومية , بصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية.

وذكر "هاني" إنه كلف مستشاره القانوني "ياسر قنطوش" بصفته نقيب المهن الموسيقية، قصد التوجه إلى النيابة العامة للتنازل عن الدعوى ضد "طبال هيفاء " المتابع بتهم السب والقذف رغم إدانته بها وثبوتها بالقرائن والمستندات..

وأكد نقيب الموسيقيين المصريين أن النيابة كانت ستقرر حبس سيد الأبيض لثبوت الإدانة في الواقعة، لذلك فضل هاني شاكر أن يتنازل عن البلاغ مراعاة لظروفه الأسرية وحرصا على أبنائه، إن الأمر لا يأخذه بمحمل شخصي، لأن هدفه الوحيد هو وضع النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية على المسار الصحيح بعد حقبة من التهميش والتقليل من قدرها.

وكان عازف الإيقاع سيد الأبيض تقدم بعدة بلاغات اتهم فيها مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية بالفساد، بالإضافة إلى أنه تعدى بالسب على الفنان هاني شاكر من خلال مكالمات تليفونية، ومحادثات بـ "واتساب"، ما دعا نقيب الموسيقيين المصريين بفصله من النقابة، وتحرير عدة بلاغات ضده.