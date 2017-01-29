عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة "الرونج –روفر" المميتة بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
في جديد الحادثة المميتة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،توصلت "شوف تيفي" بصور الضحايا الذين قضوا في هذه الفاجعة الطرقية.
و قالت مصادرنا إن الضحايا هم من أبناء منطقة حي الفرح بدرب سلطان باستثناء السائق الذي ينحدر من مدينة المحمدية و هو صديق الشباب الثلاثة و هو مهاجر مغربي بالديار السعودية.
و حسب مصادرنا،لا يزال شاب من بين الأربعة يرقد بالعناية المركزة لخطورة إصابته،بينما توفي الثلاثة الآخرون رفقة الفتاة التي كانت معهم.
هذا و قد اهتزت مدينة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة على وقع فاجعة حقيقة، عقب سقوط سيارة فاخرة من نوع "رونج روفر" من أعلى قنطرة أولاد زيان الموجود على مستوى الفداء درب السلطان، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى
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