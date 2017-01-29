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عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة "الرونج –روفر" المميتة بالبيضاء

بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 00:23 عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة الرونج –روفر المميتة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل :هذه هي صور ضحايا حادثة "الرونج –روفر" المميتة بالبيضاء
في جديد الحادثة المميتة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،توصلت ''شوف تيفي'' بصور الضحايا الذين قضوا في هذه الفاجعة الطرقية.

 شوف تيفي:

في جديد الحادثة المميتة التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة،توصلت "شوف تيفي" بصور الضحايا الذين قضوا في هذه الفاجعة الطرقية.

و قالت مصادرنا إن الضحايا هم من أبناء منطقة حي الفرح بدرب سلطان باستثناء السائق الذي ينحدر من مدينة المحمدية و هو صديق الشباب الثلاثة و هو مهاجر مغربي بالديار السعودية.

و حسب مصادرنا،لا يزال شاب من بين الأربعة يرقد بالعناية المركزة لخطورة إصابته،بينما توفي الثلاثة الآخرون رفقة الفتاة التي كانت معهم.

هذا و قد اهتزت مدينة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة على وقع فاجعة حقيقة، عقب سقوط سيارة فاخرة من نوع "رونج روفر" من أعلى قنطرة أولاد زيان الموجود على مستوى الفداء درب السلطان، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى

هذه هي صور ضحايا حادثة هذه هي صور ضحايا حادثة هذه هي صور ضحايا حادثة

 

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أمس 20:52 GMT

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

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