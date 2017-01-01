هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية ﻿

حقق المغرب تقدما على مستوى مؤشر الديمقراطية لسنة 2016، حيث احتل المرتبة 105 بعد أن كان يحتل المرتبة 107 ضمن قائمة دول شملت 167 دولة عبر العالم.

شوف تيفي

حقق المغرب تقدما على مستوى مؤشر الديمقراطية لسنة 2016، حيث احتل المرتبة 105 بعد أن كان يحتل المرتبة 107 ضمن قائمة دول شملت 167 دولة عبر العالم.

وكشفت المجلة البريطانية "إيكونوميست انتلجنس يونيت" أن المغرب احتل هذه المرتبة بعد حصوله على نتيجة 4.77 نقطة، حيث كان السنة الماضية قد حصل على 4.66، أي بفارق طفيف، وبذلك ارتقى درجتين مقارنة مع التصنيف السابق.

وكانت المجلة قد اعتمدت في تصنيفها الجديد على خمس مؤشرات رئيسية، وهي العملية الانتخابية، التعددية السياسية، العمل الحكومي، المشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.

وبالمقارنة مع دول أخرى مجاورة فتونس تبقى أبرز دولة بحلولها في المرتبة 69 عالميا، في حين احتلت الجزائر المرتبة 126 عالميا، ومصر في المرتبة 133، في حين كانت سوريا آخر الدول العربية بحصولها على المركز 166 عالميا.