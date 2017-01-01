 هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية | بوليتيك

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر | حوادث و حقوق

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر

عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى | مجتمع

عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى

أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة

الدرك الملكي يوقف قاتل فلاح بالناظور بعد محاصرة غابة كان يحتمي فيها | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يوقف قاتل فلاح بالناظور بعد محاصرة غابة كان يحتمي فيها

الخطوط الهولندية ترفض نقل ركاب من دول يشملها قرار الحظر الأمريكي إلى واشنطن | دولي

الخطوط الهولندية ترفض نقل ركاب من دول يشملها قرار الحظر الأمريكي إلى واشنطن

بشرى لزوار ميناء طنجة المتوسط .. فندق بأربعة نجوم سيرى النور بالميناء قريبا | اقتصاد

بشرى لزوار ميناء طنجة المتوسط .. فندق بأربعة نجوم سيرى النور بالميناء قريبا

نجمة أفلام إباحية بدلا من رئيسة الوزراء البريطانية في أمريكا | دولي

نجمة أفلام إباحية بدلا من رئيسة الوزراء البريطانية في أمريكا

ولاية أمن الرباط تخرج عن صمتها بخصوص فيديو السرقة الخطير الذي وقع بالرباط | حوادث و حقوق

ولاية أمن الرباط تخرج عن صمتها بخصوص فيديو السرقة الخطير الذي وقع بالرباط

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 23:59 هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية | بوليتيك
هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية
حقق المغرب تقدما على مستوى مؤشر الديمقراطية لسنة 2016، حيث احتل المرتبة 105 بعد أن كان يحتل المرتبة 107 ضمن قائمة دول شملت 167 دولة عبر العالم.

شوف تيفي

حقق المغرب تقدما على مستوى مؤشر الديمقراطية لسنة 2016، حيث احتل المرتبة 105 بعد أن كان يحتل المرتبة 107 ضمن قائمة دول شملت 167 دولة عبر العالم.

وكشفت المجلة البريطانية "إيكونوميست انتلجنس يونيت" أن المغرب احتل هذه المرتبة بعد حصوله على نتيجة 4.77 نقطة، حيث كان السنة الماضية قد حصل على 4.66، أي بفارق طفيف، وبذلك ارتقى درجتين مقارنة مع التصنيف السابق.

وكانت المجلة قد اعتمدت في تصنيفها الجديد على خمس مؤشرات رئيسية، وهي العملية الانتخابية، التعددية السياسية، العمل الحكومي، المشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.

وبالمقارنة مع دول أخرى مجاورة فتونس تبقى أبرز دولة بحلولها في المرتبة 69 عالميا، في حين احتلت الجزائر المرتبة 126 عالميا، ومصر في المرتبة 133، في حين كانت سوريا آخر الدول العربية بحصولها على المركز 166 عالميا.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تقرير ديمقراطية تصنيف مؤشر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مالي ترحب بطلب المغرب العودة إلى الاتحاد الافريقي | بوليتيك

مالي ترحب بطلب المغرب العودة إلى الاتحاد الافريقي

صادم...بالأرقام...الحليب ودانون بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين | بوليتيك

صادم...بالأرقام...''الحليب'' و''دانون'' بمستشفى الفارابي بوجدة يكلف الدولة الملايين

بعد التأجيل...عودة المفاوضات لتشكيل الحكومة وحزب بنكيران يعقد دورته العادية | بوليتيك

بعد التأجيل...عودة المفاوضات لتشكيل الحكومة وحزب بنكيران يعقد دورته العادية

عاجل.. أول دولة عربية تنفذ قرار ترامب بمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة | بوليتيك

عاجل.. أول دولة عربية تنفذ قرار ترامب بمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القناة الثانية تدافع عن خصوصيات المواطنين عبر الانترنيت | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

القناة الثانية تدافع عن خصوصيات المواطنين عبر الانترنيت

لقطة اليوم:بنكيران كيصلي بالناس ديال معرض الأبناك الاسلامية | خارج البلاطو

لقطة اليوم:بنكيران كيصلي بالناس ديال معرض الأبناك الاسلامية

مقاول مغربي يدق ناقوس الخطر.. 3سنين و أنا مجهز أرض فحد السوالم و بالوثائق ورئيس البلدية مبغاش يعطيني الرخصة | بــووز

مقاول مغربي يدق ناقوس الخطر.. 3سنين و أنا مجهز أرض فحد السوالم و بالوثائق ورئيس البلدية مبغاش يعطيني الرخصة

شاهد توقع الأجانب لمن سيفوز بمباراة المنتخب المغربي و المنتخب المصري كأس افريقيا | زووم

شاهد توقع الأجانب لمن سيفوز بمباراة المنتخب المغربي و المنتخب المصري كأس افريقيا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

هذه هي المرتبة الجديدة التي احتلها المغرب في مؤشر الديمقراطية

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر | حوادث و حقوق

عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر

عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى | مجتمع

عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى

أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة | حوادث و حقوق

أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة

﻿ ﻿
أمس 20:52 GMT

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.