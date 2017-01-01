عملية اختلاس مثيرة، ومول الفعلة غبر ليه الأثر ﻿

مازالت الشرطة القضائية بمدينة تمارة تحقق في قضية اختلاس مبلغ مالي ضخم وصل إلى ما يقارب المليارين من وكالة بنكية بطلها إطار بنكي ليس إلا ''ولد الدار''.

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مازالت الشرطة القضائية بمدينة تمارة تحقق في قضية اختلاس مبلغ مالي ضخم وصل إلى ما يقارب المليارين من وكالة بنكية بطلها إطار بنكي ليس إلا ''ولد الدار''.

وعبر مجموعة من المواطنون في وقفة احتجاجية عن غضبهم لعدم تمكنهم من استخلاص أموالهم بالطريقة العادية، محملين المسؤولية للإدارة البنكية التابعة لها الوكالة في اختلاس أموالهم، في الوقت الذي غبر الأثر للمختلس والمرجح أنه غادر البلاد نهائيا.

هذا وقد تتصاعد الأساليب الاحتجاجية حسب مصدر مطلع، نظرا للخوف الذي ينتاب أصحاب ''اللعاقة'' المسروقة، والذين يتخوفون من عدم تحصيل أموالهم في القريب العاجل.