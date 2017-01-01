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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 23:55 عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى | مجتمع
عاجل:هذا هو أول يوم في فاتح جمادى الأولى
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1438 هـ هو بعد غد الإثنين 30 يناير 2017 م.

شوف تيفي:
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1438 هـ هو بعد غد الإثنين 30 يناير 2017 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى 1438هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 ربيع الثاني 1438هـ الموافق لـ 28 يناير 2017م، فلم يثبت لديها رؤيته.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة: ''تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1438 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 ربيع الثاني 1438 هـ موافق 28 يناير 2017م. واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الثاني يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر جمادى الأولى هو يوم الإثنين 30 يناير 2017 م.

 

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