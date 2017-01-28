 الفأر ''ميمي'' يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق ''كان الغابون'' + صور ﻿
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الفأر ''ميمي'' يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق ''كان الغابون'' + صور

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 23:35 الفأر ميمي يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق كان الغابون + صور | سبور
الفأر ''ميمي'' يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق ''كان الغابون'' + صور
من جديد يصر الفأر الخارق ''ميمي'' أن يسعد ملايين المغاربة، من خلال توقعه الجديد للمباراة التي ستجري غدا بالغابون بين أسود الأطلس وفراعنة مصر برسم دور الربع بـ''الكان'' الإفريقي.

شوف تيفي

من جديد يصر الفأر الخارق ''ميمي'' أن يسعد ملايين المغاربة، من خلال توقعه الجديد للمباراة التي ستجري غدا بالغابون بين أسود الأطلس وفراعنة مصر برسم دور الربع بـ''الكان'' الإفريقي.
وتوقع الفأر ''ميمي'' لقناة ''شوف تيفي''، فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره المصري، بحصة كبيرة، بعدما أكل كما هذه المرة الفستق والفول السوداني (الكاوكاو) من مكان العلم المغربي عوض العلم المصري.
وكان الفأر ''ميمي'' قد لفت انتباه المغاربة من خلال توقعاته التي أثبت الواقع صحتها منذ انطلاق ''كان الغابون 2017''، ما أثار جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ''الفايسبوك''.. حيث توقع خسارة الأسود في أولى مباريات الدول الأول ضد الكونغو الديمقراطية، وفوزهم أمام منتخب الطوغو وانتصارهم على الفيلة الإيفوارية.
ولأن كل توقعاته أثبت صحتها فإن ''ميمي'' بات حديث الفايسبوكيين هذه الأيام، ليس في المغرب فحسب بل حتى في عدد من بلدان القارات الأخرى التي تتابع مباريات كأس إفريقيا للأمم بشغف الساحرة المستديرة. حيث يتوقعون أن يصبح الفأر ''ميمي'' أشهر حيوان في العالم يتوقع نتائج مباريات كرة القدم، تماما كالأخطبوط ''بول'' البريطاني الذي كان يتواجد في أحد الأحواض بألمانيا يتوقع نتائج مباريات كأس العالم، والتي كانت كلها صحيحة.. حيث بلغت شهرته حينما توقع فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم في مباراته ضد هولندا.


الفأر ''ميمي'' يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق ''كان الغابون''الفأر ''ميمي'' يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق ''كان الغابون''الفأر ''ميمي'' يتوقع فوز الأسود على الفرعنة ويخلق جدلا كبيرا في الفايسبوك بعد توقعاته الصحيحة منذ انطلاق ''كان الغابون''

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‫شوف تيفي

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الفأر ميمي كأس إفريقيا 2017 الغابون الأخطوبوط بول

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