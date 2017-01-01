أمن أكادير يوقف عصابة سرقة الفيلات الفاخرة بالمدينة ﻿

نجحت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير , في إلقاء القبض على شخص بتهمة تكوين عصابة إجرامية و تهمة السرقة الموصوفة، و ذلك بعدما تقاطرت على عدد من المصالح الأمنية سيل من الشكايات المتعلق بسرقة

شوف تيفي: عبدالقادر الفطواكي





نجحت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير , في إلقاء القبض على شخص بتهمة تكوين عصابة إجرامية و تهمة السرقة الموصوفة، و ذلك بعدما تقاطرت على عدد من المصالح الأمنية سيل من الشكايات المتعلق بسرقة عدد من الأعراض و الأمتعة من “فيلات” بعدة أحياء راقية بعاصمة سوس .



و ذكرت مصادر صحفية محلية أن التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة بأكادير أسفرت عن ايقاف شاب يبلغ من العمر 21 عاما، و بعد تعميق البحث مع الموقوف والتحريات الأولية المباشرة اعترف الموقوف باقترافه عدة سرقات بمعية أشخاص آخرين، وقد حررت مذكرات بحث ضد باقي المشتبه فيهم من أجل توقيفهم .



و أضافت المصادر ذاتها أن المشتبه اعترف بالقيام بسرقات “الفيلات” ليلا بعد عملية ترصد وخلوها من أصحابها، كما اعترف ببيع المسروقات بسوق المتلاشيات بمدن اكادير وانزكان.



وتم وضع المشتبه فيه تحت أنظار الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة من أجل البث في ملفه.





