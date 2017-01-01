الدرك الملكي يوقف قاتل فلاح بالناظور بعد محاصرة غابة كان يحتمي فيها ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي لـ'' أركمان'' التابعة لإقليم الناظور، صباح اليوم السبت 28 يناير الجاري من توقيف المتهم في قتل فلاح يبلغ من العمر 45 سنة، بعدما كان قد سدد له عدد من الطعنات بواسطة خنجر كبير.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تمكنت عناصر الدرك الملكي لـ'' أركمان'' التابعة لإقليم الناظور، صباح اليوم السبت 28 يناير الجاري من توقيف المتهم في قتل فلاح يبلغ من العمر 45 سنة، بعدما كان قد سدد له عدد من الطعنات بواسطة خنجر كبير.



وذكرت مصادر صحفية محلية أن الجاني البالغ من العمر 47 سنة هو جار للضحية، و ذكرت المصادر أن خلافا حاد نشب بين الضحية و الجاني حول أرض فلاحية، قبل ان تأخذ الأمور منحى خطير عندما تطور الأمر إلى جريمة قتل بشعة , لاذ بعدها الجاني بالفرار، في اتجاه غابة ''كبدانة'' بالمنطقة, و زادت المصادر أن الدرك الملكي طوق الغابة قبل اعتقاله صباح اليوم السبت .



ومن المرتقب أن يقدم الموقوف أمام أنظار وكيل الملك بالناظور بعد استكمال مسطرة تعميق البحث معه في المنسوب اليه.





