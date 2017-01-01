الخطوط الهولندية ترفض نقل ركاب من دول يشملها قرار الحظر الأمريكي إلى واشنطن ﻿

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم.)، اليوم السبت، رفضها نقل سبعة ركاب متجهين للولايات المتحدة ينحدورن من دول شملها حظر مؤقت على الهجرة فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شوف تيفي: وكالات

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم.)، اليوم السبت، رفضها نقل سبعة ركاب متجهين للولايات المتحدة ينحدورن من دول شملها حظر مؤقت على الهجرة فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ورفضت متحدثة باسم الخطوط الهولندية - وهي جزء من المجموعة الهولندية الفرنسية للطيران (إيرفرانس-كيه.إل.إم) - تحديد الدول التي ينحدر منها الركاب المعنيون والوجهات التي جاؤوا منها.

وقالت المتحدثة في تصريحات للصحافة ''كان لدينا سبعة ركاب اضطررنا لإبلاغهم بعدم إمكانية ركوب طائراتنا المتوجهة إلى الولايات المتحدة، ولا يزال هناك بعض الغموض بشأن من يشملهم هذا الحظر.''

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ومنع المسافرين من سوريا وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين من دخول البلاد بشكل مؤقت، في خطوة قال إنها ستساهم في حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وفي أول رد على هذا القرار، دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مواصلة توفير اللجوء للفارين من الحرب والاضطهاد.