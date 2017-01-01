بشرى لزوار ميناء طنجة المتوسط .. فندق بأربعة نجوم سيرى النور بالميناء قريبا ﻿

أكدت شركة سلسلة فنادق مشهورة عن عزمها بناء وحدة فندقية جديدة على مساحة تتربع على أزيد من 4000 متر مربع بسعة 100 غرفة بأربعة نجوم , لتكون بذلك أول مؤسسة فندقية بفضاء ميناء طنجة المتوسط.

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أكدت شركة سلسلة فنادق مشهورة عن عزمها بناء وحدة فندقية جديدة على مساحة تتربع على أزيد من 4000 متر مربع بسعة 100 غرفة بأربعة نجوم , لتكون بذلك أول مؤسسة فندقية بفضاء ميناء طنجة المتوسط.

الفندق الذي سيرى النور داخل باحة الميناء سيكون قريبا من المسافرين وزوار الميناء والمهنيين السائقين وكذا المغاربة المقيمون بالخارج الذين يصادف موعد وصولهم إلى أرض الوطن الفترة المسائية.

وتجرى حاليا الأشغال الأولية لبناء هذه الوحدة الفندقية التي يرتقب افتتاحها قبل متم السنة الحالية بقليل. ويشار على أن المنطقة الحرة لطنجة هي الأخرى تتوفر على وحدات فندقية مشابهة.