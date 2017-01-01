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نجمة أفلام إباحية بدلا من رئيسة الوزراء البريطانية في أمريكا

بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 22:05 نجمة أفلام إباحية بدلا من رئيسة الوزراء البريطانية في أمريكا | دولي
نجمة أفلام إباحية بدلا من رئيسة الوزراء البريطانية في أمريكا
أثار الخطأ اللغوي الفادح الذي ارتكبه البيت الأبيض، زوبعة من التعليقات الساخرة، وكان البيت الأبيض قد كتب في وثيقة رسمية اسم رئيسة الوزراء البريطانية ''تيريزا ماي''، بطريقة غير صحيحة توحي إلى اسم

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أثار الخطأ اللغوي الفادح الذي ارتكبه البيت الأبيض، زوبعة من التعليقات الساخرة، وكان البيت الأبيض قد كتب في وثيقة رسمية اسم رئيسة الوزراء البريطانية ''تيريزا ماي''، بطريقة غير صحيحة توحي إلى اسم نجمة أفلام إباحية سابقة.


الخطأ الجسيم الذي ارتكبه موظفو البيت الأبيض لعدة مرات خلال الجدول الرسمي للقاء بين ''تيريزا ماي'' والرئيس الأمريكي الجديد ''دونالد ترامب''، بواشنطن الجمعة الماضي، والمندرج في إطار زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية،حيث كتب اسم رئيسة الوزراء البريطانية من دون الحرف الإنكليزي ''h''، أي كـ ''Teresa May'' بدلا من الاسم الصحيح ''Theresa.

 

الخطأ السياسي الفادح الذي ارتكبه البيت الأبيض ظهر 3 مرات عندما تحدثت الوثيقة عن البيت البيضاوي و مراسيم عشاء عمل بين '' تيريزا ماي'' و الرئيس ''دونالد ترامب'' , و المؤتمر الصحفي بعد لقاء العمل الذي جمع بينهما, قبل أن يعمل المكتب الصحفي للبيت الأبيض على تصحيح الخطأ لاحقا .

 

وجدير بالذكر أن هذا الغلط اللغوي يتكرر دائما منذ تولي تيريزا ماي ''Theresa May'' منصب رئيسة الوزراء البريطانية.

 

للإشارة ''Teres May'' هي عارضة أزياء بريطانية مشهورة، وممثلة أفلام اباحية شهيرة وشاركت في عدد من الأفلام الخاصة بالبالغين.


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وثيقة رسمية دونالد ترامب بواشنطن تيريزا ماي

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